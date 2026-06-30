La Corte Suprema le da un golpe mixto a Donald Trump: todos los fallos clave de esta semana

La última semana del período judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos dejó una serie de decisiones que impactan de manera directa en la agenda del presidente Donald Trump. Aunque algunos fallos fortalecieron su capacidad para ejercer el poder ejecutivo, otros marcaron límites claros a sus aspiraciones de ampliar el control de la Casa Blanca sobre organismos independientes.

Trump v. Slaughter: la Corte Suprema amplía el poder presidencial sobre la FTC

Según informó Newsweek, una de las decisiones centrales de la semana llegó en el caso Trump v. Slaughter, en el que la Corte Suprema avaló la remoción de la comisionada Rebecca Kelly Slaughter de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

Con esa resolución, el tribunal dejó sin efecto un precedente de casi un siglo que limitaba la capacidad del mandatario para destituir a funcionarios de agencias independientes.

El presidente del tribunal, John Roberts, escribió que la FTC “ejerce indudablemente poder ejecutivo y, por lo tanto, debe estar controlada por el jefe del Poder Ejecutivo”. La decisión representa una ampliación significativa de la autoridad presidencial sobre organismos reguladores que históricamente funcionaban con cierto grado de autonomía respecto del poder político.

Trump v. Cook: la Corte Suprema preserva por ahora la independencia de la Reserva Federal

El panorama fue distinto en otro de los casos más relevantes de la semana. En Trump v. Cook, la Corte Suprema rechazó el intento de Donald Trump de remover a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien continuará en su cargo mientras el litigio sigue su curso.

La Corte Suprema frenó el intento de Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook Mariam Zuhaib - AP

De acuerdo con Newsweek, la decisión fue adoptada por cinco votos contra cuatro. En esta oportunidad, John Roberts sostuvo que los integrantes de la Reserva Federal no ejercen sus funciones a voluntad del presidente y que solo pueden ser removidos por causas específicas previstas por la ley que creó el banco central.

El tribunal concluyó además que la administración no había respetado las garantías procesales necesarias antes de intentar desplazar a Cook, entre ellas la posibilidad de responder formalmente a las acusaciones presentadas en su contra.

Chatrie v. United States: la Corte Suprema fija límites de privacidad a las órdenes geofence

Otro de los pronunciamientos destacados abordó el uso de las denominadas órdenes de geolocalización, utilizadas por las fuerzas de seguridad para obtener datos de ubicación de teléfonos celulares cercanos a la escena de un delito.

En el caso Chatrie v. United States, la Corte Suprema determinó que la recopilación de información de ubicación de múltiples dispositivos puede constituir un registro protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución.

La jueza Elena Kagan, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que las personas mantienen una expectativa razonable de privacidad sobre los datos de localización generados por sus teléfonos celulares, incluso cuando esa información está almacenada por empresas tecnológicas.

La organización Electronic Frontier Foundation, dedicada a la defensa de los derechos digitales y citada por Newsweek, celebró la resolución al considerar que reafirma el derecho a la privacidad respecto de los movimientos físicos de los ciudadanos.

Ron DeSantis repudió la decisión de la Corte Suprema

Watson v. RNC: la Corte Suprema avala boletas por correo con matasellos en fecha

Entre los fallos de mayor impacto político también apareció el caso Republican National Committee v. Wetzel, relacionado con las reglas para contabilizar los votos enviados por correo.

La Corte Suprema resolvió que los estados pueden seguir con el cómputo de las boletas que lleguen después del día de la elección siempre que hayan sido enviadas dentro del plazo correspondiente y cuenten con el matasellos adecuado.

El tribunal entendió que la legislación federal fija la fecha en la que deben emitirse los votos, pero no impide que los estados contabilicen aquellas boletas que, pese a arribar más tarde, fueron despachadas oportunamente.

La resolución mantiene un sistema utilizado por numerosos estados y rechaza la interpretación impulsada por sectores republicanos que pretendían exigir que todas las papeletas fueran recibidas antes del cierre de la jornada electoral.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

E. Jean Carroll: la Corte Suprema deja firme el fallo civil contra Donald Trump

En otra decisión de gran repercusión, la Corte Suprema rechazó revisar la apelación presentada por Donald Trump contra la sentencia civil que lo obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll.

Los jueces no ofrecieron explicaciones sobre la negativa ni registraron votos en disidencia, una práctica habitual cuando el tribunal decide no aceptar un caso. Tras conocerse la resolución, Carroll publicó un mensaje en el que celebró el resultado y afirmó que la decisión representa una victoria “para todas las mujeres del mundo”, según Newsweek.

Ciudadanía por nacimiento y atletas transgénero

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este martes ratificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento al rechazar la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. La mayoría del tribunal concluyó que la iniciativa, orientada a impedir el reconocimiento automático de la ciudadanía para hijos de personas con permanencia irregular o temporal en el país norteamericano, no se ajusta al marco constitucional vigente. Asimismo, definió que los estados pueden prohibir que atletas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos escolares.