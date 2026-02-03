Waymo recauda 16.000 millones de dólares para expansión de taxis autónomos

La startup estrella de los robotaxis Waymo, filial de Alphabet (Google), aseguró el lunes que recaudó 16.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró la empresa de vehículos autónomos en 126.000 millones de dólares.

Los codirectores ejecutivos de Waymo, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, calificaron la masiva inversión como una señal de que llegó la era de la movilidad autónoma a gran escala.

"Esta inyección de capital garantizará que estemos posicionados para avanzar con una velocidad sin precedentes, mientras mantenemos nuestros estándares de seguridad líderes en la industria", dijeron Dolgov y Mawakana en una publicación de la compañía.

Agregaron que el foco para este año de Waymo es expandir el servicio de taxis robóticos a través de Estados Unidos y a nivel internacional. Los vehículos Jaguar blancos, equipados con cámaras y sensores, se han convertido en parte del paisaje en las calles de San Francisco y Los Ángeles.

El servicio opera también en Austin, Phoenix, Atlanta y Miami, en Estados Unidos. Y apunta a expandirse a 20 áreas metropolitanas en un año, incluyendo Londres.

"Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres", dijeron Dolgov y Mawakana.

Alphabet tuvo una importante participación en la ronda de inversión liderada por Dragoneer Investment Group, junto con titanes del capital de riesgo en Silicon Valley como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital.

"Waymo no solo enseñó a los autos a manejarse a sí mismos, sino a hacerlo de manera significativamente mejor que cualquier humano o sistema competitivo", aseguró Jared Middleman, socio de Dragoneer, en la misma publicación.

La empresa tuvo que dar explicaciones a finales de enero tras la colisión con un niño, que resultó levemente herido, en Los Ángeles.

Según la compañía, su vehículo efectuó una frenada de emergencia ante la irrupción del niño en la calzada, "reduciendo la velocidad de aproximadamente 27 km/h a menos de 10 km/h" en el momento del contacto.

Rivales como Uber también buscan emerger con velocidad. El gigante de los viajes compartidos reveló el mes pasado el robotaxi Lucid, y apunta a poner una flota de ellos a trabajar en San Francisco este año.