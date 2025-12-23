Waymo restablece servicio de robotaxis en San Francisco tras apagón que paralizó su flota

La startup Waymo anunció el lunes que restableció el servicio de sus robotaxis en San Francisco, luego de que parte de su flota de vehículos autónomos quedara paralizada durante un gran apagón en la ciudad del oeste estadounidense el fin de semana.

La filial de Alphabet, empresa matriz de Google, suspendió sus operaciones el sábado por la tarde, luego de que un incendio en una subestación eléctrica dejara a cerca de una tercera parte de la ciudad sin electricidad.

Los Jaguars blancos de Waymo, equipados con cámaras y sensores, se han vuelto parte del paisaje en las calles de San Francisco.

Sin semáforos en funcionamiento, muchos de los vehículos autónomos quedaron congelados en las intersecciones, provocando grandes atascos de tráfico. Videos de automóviles autónomos desorientados agolpándose en las intersecciones inundaron las redes sociales, suscitando críticas por esta falla que agravó las dificultades ya en curso por el apagón.

"Restablecimos el servicio de transporte bajo demanda en el área de la bahía de San Francisco el domingo", dijo un portavoz de Waymo en un correo electrónico a la AFP el lunes.

La compañía dijo que sus autos están programados para tratar semáforos que no funcionan como señales de alto, pero la escala del apagón hizo que los vehículos permanecieran estacionados mucho más tiempo de lo usual.

Waymo decidió entonces suspender el servicio temporalmente por razones de seguridad.

La interrupción se produjo en medio de la rápida expansión de Waymo. La empresa planea superar los 15 millones de viajes en 2025, frente a 4 millones en 2024.

Su servicio, disponible en 10 ciudades de Estados Unidos a principios de 2026, pretende expandirse a unas 20 áreas metropolitanas en el plazo de un año, incluida Londres.