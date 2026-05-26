Alerta climática: sigue la amenaza de inundaciones repentinas por fuertes lluvias en Texas

Las lluvias intensas y las tormentas eléctricas volverán a concentrarse sobre el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, donde se espera que los fenómenos sean más intensos y generen granizo de gran tamaño, ráfagas de viento destructivas, anegamientos y tornados aislados.

Alerta por inundaciones repentinas en Texas y el sur de EE.UU.: qué zonas están bajo riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las lluvias y tormentas persistirán durante este martes y los próximos días sobre gran parte del sur de Estados Unidos debido a una combinación de perturbaciones atmosféricas y una masa de aire cálida y muy húmeda.

Satélita De La NOAA Hoy

Las áreas con mayor amenaza de precipitaciones intensas incluirán amplias zonas de Texas, la costa central del Golfo y sectores del Atlántico medio sur. Según el organismo, existe un riesgo de nivel dos de cuatro por lluvias excesivas, un escenario que podría derivar en inundaciones repentinas aisladas, especialmente en sectores urbanos, áreas bajas y lugares con problemas de drenaje.

De acuerdo con FOX Weather, más de 60 millones de personas estarán expuestas esta semana al riesgo de inundaciones repentinas luego de que intensas precipitaciones saturaran los suelos en buena parte de la región.

La cadena informó además que entre el viernes y el lunes pasado se acumularon entre seis y ocho pulgadas (15 y 20 centímetros) de lluvia en distintos sectores del sureste. En algunos estados ya se registraron incidentes graves relacionados con las inundaciones.

Más de 60 millones de personas se encuentran bajo amenaza de inundaciones repentinas debido a la acumulación de agua sobre suelos que ya están completamente saturados NWS

En el condado de Henderson, en Carolina del Norte, continuaban reportándose calles anegadas durante la madrugada de este martes. Las autoridades locales respondían a múltiples emergencias vinculadas al avance del agua, mientras que imágenes registradas el domingo mostraban importantes inundaciones en Bat Cave.

En Mississippi, el gobernador Tate Reeves confirmó la muerte de una persona como consecuencia de las inundaciones ocurridas el lunes en el condado de Forrest.

Mientras tanto, en la región de Coastal Bend, en Texas, equipos de rescate debieron asistir a un conductor y a un bebé luego de que el vehículo quedara atrapado por corrientes de agua en rápido movimiento.

Tormentas severas en Texas: granizo grande, ráfagas destructivas y tornados aislados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de tormentas severas para sectores del oeste y sudoeste de Texas. Allí se espera el desarrollo de tormentas eléctricas intensas durante la tarde y la noche de este martes.

Según el organismo, la combinación de humedad elevada e inestabilidad atmosférica favorecerá la formación de superceldas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento destructivas y algunos tornados aislados.

El Servicio Meteorológico Nacional activó un riesgo de nivel dos por lluvias excesivas SPC

El reporte meteorológico indicó que las tormentas podrían generar piedras de granizo superiores a dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro en los núcleos más intensos. Además, las celdas tormentosas tenderán a organizarse en líneas durante el transcurso de la tarde, lo que aumentará el riesgo de ráfagas severas.

Las áreas bajo mayor amenaza se extenderán desde el valle del Río Grande hacia el oeste texano y el sudoeste del estado. El sistema avanzará hacia el este durante las horas vespertinas y nocturnas.

FOX Weather señaló que partes del norte y centro de Texas quedarán ubicadas en el centro del riesgo de inundaciones de este martes. Entre las ciudades incluidas dentro de la zona más comprometida aparecen Dallas, Austin y San Antonio.

Para el miércoles, la amenaza de lluvias torrenciales se desplazará hacia sectores del sureste de Texas y el Golfo, y alcanzará ciudades como Corpus Christi, Houston y Lake Charles, en Louisiana.