Wembanyama acepta el rol de nuevo "villano" en Nueva York

Tras liderar la crucial primera victoria de los Spurs ante los Knicks, Victor Wembanyama bromeó este lunes con la posibilidad de que los aficionados de la NBA de Nueva York lo adopten como su nuevo villano favorito

El gigante francés recibió constantes pitos y cánticos ofensivos este lunes durante el tercer partido de las Finales de la NBA, en el que San Antonio se impuso 115 a 111 para recortar su desventaja a 2 a 1.

Ante la prensa, Wembanyama fue preguntado si convertirse en el villano del público del Madison Square Garden sería el mayor cumplido.

"Supongo. Aunque estoy lejísimos del nivel de Trae Young", respondió el pívot con una sonrisa, en referencia a los numerosos intercambios de pitos y gestos entre el exbase de los Atlanta Hawks y la grada neoyorquina.

Sobre el primer triunfo en la serie de San Antonio, Wembanyama dijo que la clave había sido la "comunicación".

"Conocer nuestras coberturas, nuestras jugadas en defensa, en ataque", describió Wemby, la figura del partido con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

"Los playoffs son como un torbellino", dijo sobre las exigencias del último mes. "Necesito un tiempo libre, dejar que mi mente se enfríe y recuperarme tanto físicamente como mentalmente".

En ese sentido, Wembanyama llamó la atención al ser fotografiado esta semana mientras dibujaba plácidamente una estatua en un parque de Nueva York.

"El dibujo no estuvo mal, bastante bueno", afirmó.