Wembanyama es autorizado a jugar con los Spurs tras su conmoción cerebral

El francés Victor Wembanyama recibió la autorización médica para disputar este domingo con San Antonio Spurs el cuarto partido de su serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA en Portland, anunció el equipo texano a menos de una hora del inicio del juego.

El jugador de 22 años, que sufrió una conmoción cerebral el martes durante el segundo partido ante los Blazers, fue declarado baja el viernes para el tercer partido de la serie, en la que los Spurs llegan al domingo ganando 2-1 en el global.

Wemby sufrió el martes un violento golpe, con un choque de la cabeza contra la pista. Tuvo que guardar 48 horas de descanso antes de poder ir retomando, de manera gradual, la actividad física.

Los Spurs se miden a los Trail Blazers en Oregón a las 12.30 locales (19.30 GMT) en esta serie, que se disputa al mejor de siete partidos.

Después de haber conducido a los Spurs al segundo puesto de la Conferencia Oeste al término de la temporada regular, Wembanyama ganó el premio a mejor defensor de la temporada y sigue en liza para conseguir el MVP (premio al mejor jugador del campeonato norteamericano de baloncesto).