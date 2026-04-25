Wembanyama, fuera del tercer partido contra Trail Blazers por protocolo de conmoción cerebral

El francés Victor Wembanyama, quien sufrió una conmoción cerebral el martes, será baja este viernes en el tercer partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA ante los Trail Blazers en Portland, según anunció el entrenador de los San Antonio Spurs.

Hasta ahora catalogado como "dudoso", el pívot de 22 años fue descartado para el partido por su equipo, al que acompaña en Oregón, y no volverá a jugar, en el mejor de los casos, hasta el cuarto partido del domingo en Portland.

Ambos equipos están empatados 1-1 en esta serie de primera ronda al mejor de siete partidos.

"Está mejor y progresando", indicó su entrenador, Mitch Johnson, en una conferencia de prensa previa al partido, sin precisar si se sentía optimista respecto a su regreso el domingo.

Tras brillar el domingo pasado en su gran debut en los playoffs, con 35 puntos y una victoria, Wembanyama tuvo que abandonar el partido el martes, víctima de una conmoción cerebral tras un fuerte golpe de cabeza contra el piso.

Wembanyama estuvo presente en los entrenamientos del miércoles y el jueves, pero no participó, de acuerdo con el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, que exige al menos 48 horas de reposo.

El pívot de 2,24 m ya puede aumentar gradualmente su actividad, pero su estado de salud debe evaluarse en cada etapa y los médicos deben dar su visto bueno para su regreso a la cancha.

Wembanyama acaba de ganar el premio al mejor defensor de la temporada y sigue en la carrera por el MVP (mejor jugador), tras haber llevado a los Spurs al segundo puesto de la Conferencia Oeste al término de la temporada regular.