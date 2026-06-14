Wembanyama se resigna tras derrota ante Knicks: "No estaba preparado para ganar"

"No estaba preparado para ganar" un título de la NBA, dijo con rotundidad la superestrella francesa Victor Wembanyama tras la derrota de sus San Antonio Spurs este sábado en el último partido de las Finales de la NBA ante los New York Knicks.

El equipo neoyorquino se impuso en San Antonio por 94-90 y zanjó la eliminatoria por un global de 4-1.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero perdió el duelo frente a la estrella rival, Jalen Brunson, que estuvo imperial con 45 puntos.

El gigante francés, de 22 años, se quedó a un paso de alcanzar el primer anillo de una carrera que promete ser de leyenda.

"Obviamente no estábamos preparados, yo no estaba preparado para ganar un anillo, es evidente", dijo el líder de los Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a las Finales.

"Son los errores, no nos falta talento ni capacidades, pero cometemos demasiados errores, yo cometo demasiados errores", admitió el francés, que en momentos decisivos de la serie falló tiros libres y perdió balones clave.

Este sábado tuvo su peor actuación en ataque, fallando 12 de sus 19 tiros de campo, y sin peso en el último cuarto con sólo 3 puntos.

"Es la mayor lección de mi vida. Voy a aprender más que nunca", recalcó.

"Quiero mantener la mente fresca, conservar el control del juego todo el tiempo. Eso es lo que destaca en Jalen Brunson", dijo Wemby en un elogio al base de los Knicks, elegido MVP de las Finales.

"Hay demasiados momentos en los que soy pasivo, en los que no tengo el control del juego que me gustaría tener, y eso me cuesta", apuntó.

El gigante de 2,24 metros de altura dijo también estar "frustrado" por el hecho de que ahora lo separan 100 partidos de una posible nueva final en 2027.

"Voy a tener que guardar este sentimiento dentro de mí, bajar revoluciones y rendir al máximo durante 100 partidos", afirmó pensando ya en las lecciones de los primeros playoffs en los que compitió.

"Una de las cosas que he aprendido es que el margen de error es muy estrecho", señaló. "Dominamos la mayor parte de la serie, pero nuestros errores fueron castigados con dureza. No podemos tener altibajos tan grandes".