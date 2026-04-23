Wembanyama viajará con los Spurs, pero es duda para el próximo partido

Victor Wembanyama viajará con los San Antonio Spurs a Portland para el partido de playoffs de la NBA del viernes, dijo el entrenador Mitch Johnson, aunque el pívot francés sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales y su disponibilidad para jugar es incierta.

La superestrella gala de 22 años fue diagnosticada con una conmoción cerebral después de una fuerte caída en la cancha en la victoria de los Trail Blazers por 106-103 el martes en San Antonio que empató 1-1 la serie de primera ronda, al mejor de siete partidos, de la Conferencia Oeste.

Wembanyama, nombrado el Jugador Defensivo del Año de la NBA esta temporada, se presentó a los entrenamientos del equipo el miércoles y el jueves, pero no se le permitió participar bajo el protocolo de conmociones de la liga de baloncesto.

Wemby puede aumentar su actividad de forma gradual, pero es evaluado médicamente después de cada paso y debe recibir el visto bueno de los doctores antes de poder volver a jugar.

"Se ve bien", dijo Johnson este jueves. "La actualización es que está cumpliendo cada fase del protocolo, está progresando y viajará con el equipo".

Los Spurs tenían previsto volar a Portland la noche del jueves.

Wembanyama, finalista al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, promedió esta campaña los mejores números de su carrera con 25,0 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 tapones —la mejor marca de la liga—, además de 3,1 asistencias y 1,0 robos por partido.