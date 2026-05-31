Wemby y los Spurs terminan con el reinado del Thunder y clasifican a las finales de la NBA

Liderados por los 22 puntos de Víctor Wembanyama, los San Antonio Spurs se impusieron este sábado 111-103 sobre Oklahoma City Thunder en el séptimo juego por la final de la Conferencia Oeste y clasifican a las finales de la NBA

El cuadro tejano logra su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma City) y clasifica por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat

Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión

"Parte del sueño se va a convertir en realidad, es un sentimiento que no puedo explicar", dijo Wembanyama a NBC luego de ser nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales del Oeste

El estelar francés lanzó para un 47% de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres

"Mis compañeros no saben cuánto los quiero, todos tuvieron un excelente partido", agregó Wemby

"Todo esto significa mucho para mí, pero no hemos terminado, tenemos cuatro juegos más por ganar"

Los Spurs aspiran a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos)

El año pasado, los Spurs aún se encontraban en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste

-Cuatro días para recuperarse-

Julian Champagnie con 20 puntos y Stephon Castle con 16 fueron fundamentales para los Spurs en el tramo final del partido cuando debieron responder ante el ataque constante de un desesperado OKC

Por el Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos siendo el máximo anotador del partido con 35 unidades

El escolta Chet Holmgren tuvo una de sus peores noches de la temporada al anotar cuatro puntos en 33 minutos con apenas dos lanzamientos en todo el partido

Los locales agilizaron el juego, imprimiendo velocidad a cada uno de sus ataques metieron en problemas a una defensa de San Antonio que supo responder en el momento justo

"En octubre sabíamos que teníamos una oportunidad", comentó el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson. "OKC es un gran equipo, ha sido una serie fenomenal"

"Enfrentamos a este equipo 12 veces, sabemos de lo que estamos hechos"

Pese a que San Antonio logró una ventaja de hasta 14 puntos temprano en el cotejo, el partido fue parejo en el balance general siendo la línea de tres la gran diferencia donde los Spurs anotaron 17 de sus 40 intentos contra 12 de 35 para los locales

Las finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas

Los Spurs tienen cuatro días para recuperarse antes de las Finales, donde contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks, que acumulan una racha de 11 victorias consecutivas