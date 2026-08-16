Zverev remonta ante Norrie y avanza a tercera ronda en Cincinnati

El alemán Alexander Zverev, máximo favorito, sobrevivió el sábado a una dura batalla contra el británico Cameron Norrie y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-3, en dos horas y 35 minutos.

Zverev fue de menos a más en un partido que comenzó con dificultades para el número tres del mundo, incapaz de encontrar su mejor ritmo ante un Norrie agresivo y preciso desde el fondo de la pista.

El británico se llevó el primer set por 6-3 y puso en aprietos al principal cabeza de serie del torneo, que reaccionó a partir de su servicio para cambiar el rumbo del encuentro.

El alemán comenzó a encontrar mayor regularidad con su primer saque, ganó terreno en los intercambios y evitó concederle a Norrie nuevas oportunidades para tomar el control del partido.

Tras igualar con otro 6-3, Zverev mantuvo la iniciativa en el tercer set y volvió a imponerse por 6-3 para cerrar una remontada trabajada en una noche con poco público en las gradas y que terminó cerca de las 2 de la madrugada en Cincinnati.

Zverev, campeón del torneo en 2021, mantiene así con vida al máximo favorito en un cuadro que ya perdió al serbio Novak Djokovic, eliminado en segunda ronda.