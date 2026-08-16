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Zverev remonta ante Norrie y avanza a tercera ronda en Cincinnati

El alemán Alexander Zverev, máximo favorito, sobrevivió el sábado a una dura batalla contra el británico Cameron Norrie y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-3

Zverev remonta ante Norrie y avanza a tercera ronda en Cincinnati
Zverev remonta ante Norrie y avanza a tercera ronda en CincinnatiChris Young - The Canadian Press

El alemán Alexander Zverev, máximo favorito, sobrevivió el sábado a una dura batalla contra el británico Cameron Norrie y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-3, en dos horas y 35 minutos.

Zverev fue de menos a más en un partido que comenzó con dificultades para el número tres del mundo, incapaz de encontrar su mejor ritmo ante un Norrie agresivo y preciso desde el fondo de la pista.

El británico se llevó el primer set por 6-3 y puso en aprietos al principal cabeza de serie del torneo, que reaccionó a partir de su servicio para cambiar el rumbo del encuentro.

El alemán comenzó a encontrar mayor regularidad con su primer saque, ganó terreno en los intercambios y evitó concederle a Norrie nuevas oportunidades para tomar el control del partido.

Tras igualar con otro 6-3, Zverev mantuvo la iniciativa en el tercer set y volvió a imponerse por 6-3 para cerrar una remontada trabajada en una noche con poco público en las gradas y que terminó cerca de las 2 de la madrugada en Cincinnati.

Zverev, campeón del torneo en 2021, mantiene así con vida al máximo favorito en un cuadro que ya perdió al serbio Novak Djokovic, eliminado en segunda ronda.

AFP
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