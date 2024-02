escuchar

La semana inicia con dos días feriados por el Carnaval. Por lo tanto, los servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como es el caso de los bancos, hospitales, recolección de residuos y el transporte público, se verán afectados en mayor o menor medida por esta disposición del fin de semana largo de cuatro días.

Se trata del segundo feriado del año, dado que el 1 de enero fue el primero y cayó un lunes, lo que resultó en un fin de semana largo de tres días. En tanto, el Carnaval siempre es previo al miércoles de ceniza, fecha que marca el comienzo de la Cuaresma. Estas fechas presentan una oportunidad de desenfreno y excesos para los países de tradición católica apostólica romana, donde las calles se llenan de multitudinarios desfiles y fiestas populares. Es una forma de despedirlos antes del comienzo de la Cuaresma, que es un período de austeridad y reflexión de cara a las Pascuas.

La ciudad de Buenos Aires se llena de corsos y murgas durante el Carnaval GCBA

¿Cómo funciona el subte y el transporte público en el AMBA durante Carnaval?

Todas las líneas del Subte y el Premetro de la ciudad de Buenos Aires funcionarán con horario limitado el lunes y martes por los feriados de Carnaval, según informó Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Durante los domingos y los feriados, el subte comienza a funcionar a las 8 y termina según corresponda el horario del último tren de cada línea en este tipo de fechas. De esta forma, las últimas formaciones pasarán en el siguiente horario en ambas jornadas:

Linea A: sentido San Pedrito, 22:08; sentido Casa Rosada, 22:36.

Línea B: sentido L.N. Alem, 22:28; sentido J.M de Rosas/Villa Urquiza, 22:00.

Línea C: sentido Constitución, 22:21; sentido Retiro, 22:34.

Línea D: sentido Catedral, 22:28; sentido Congreso de Tucumán, 22:00.

Línea E: sentido Retiro, 22:28; sentido P. de los Virreyes/Eva Perón, 21:56.

Línea H: sentido Hospitales, 22:51; sentido Facultad de Derecho/J, Lanteri, 22:29.

Premetro: sentido Intendente Saguier, 20:47; sentido General Savio, 21:19.

Cabe recordar que la línea D se mantiene cerrada desde principios de enero por la instalación del nuevo sistema de señales. La interrupción del servicio será hasta el 17 de marzo.

Los trenes y los colectivos tienen un horario diferencial durante los feriados de Carnaval

En tanto, el servicio de los trenes del AMBA también tendrán un funcionamiento diferenciado. Según informó la empresa Trenes Argentinos, las línea Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa circularán con un cronograma especial de feriados. Eso quiere decir que tendrán menor frecuencia.

Por su parte los colectivos, también funcionan con cronograma de feriado.

¿Habrá bancos durante los feriados?

En el calendario de feriados bancarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se incluye tanto el feriado del lunes 12 como el martes 13 de febrero. Por lo tanto, las sucursales de los bancos no abrirán en ambos días. Esto significa que las oficinas de atención al cliente están cerradas aunque, como suele ocurrir en este tipo de jornadas, siguen operativos los canales electrónicos —como el homebanking y la banca móvil— y los cajeros automáticos.

Los bancos estarán cerrados en los días feriados, pero se podrá acceder a los cajeros automáticos Martín Zabala - XinHua

¿Cómo funciona la salud pública este feriado?

La salud púbica tampoco frena sus actividades por el feriado del lunes y el martes, pero el servicio está recortado. En CABA, los hospitales atienden a través de las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia.

¿Cómo funciona la recolección de basura este lunes y martes feriado?

El manejo de la recolección de basura durante los feriados lo determinan cada provincia y municipio. En el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, este servicio funciona de domingo a viernes de 19 a 21 hs, incluidos los días no laborables, por lo que durante los feriados de Carnaval no presentará cambios en su funcionamiento habitual.

¿Cómo funciona el resto de los servicios en CABA?

Cementerios : las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hacen de 7.30 a 14 a destino. El último trámite se recepciona a las 13 y la última inhumación inicia a las 13.30.

: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hacen de 7.30 a 14 a destino. El último trámite se recepciona a las 13 y la última inhumación inicia a las 13.30. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas : cerradas.

: cerradas. Sedes Comunales : cerradas.

: cerradas. Registro Civil : cerrado. Habrá solo la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

: cerrado. Habrá solo la guardia de defunciones de 8 a 12.30. Estacionamiento : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21. En tanto, el estacionamiento medido no tiene vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobus, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

