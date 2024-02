escuchar

En febrero se podrán disfrutar en distintos puntos del país las celebraciones por Carnaval. En distintas provincias y localidades las festividades tiene diferentes costumbres que hacen esta fiesta especial. Entre ellas se destaca la ciudad de Buenos Aires, que se diferencia por los históricos desfiles de las murgas en distintos barrios.

Durante el verano, la comunidad murguera realiza ensayos, talleres, funciones y actividades sociales en centros culturales, teatros y plazas. Pero son las protagonistas en el mes de febrero, ya que ahora convocan a los vecinos a las calles con sus trajes, coreografías, silbatos y bombos.

La ciudad de Buenos Aires tendrá corsos en distintos barrios durante febrero GCBA

A diferencia de otros años, este 2024 no habrá shows en vivo para los festejos del carnaval por decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, según indicaron fuentes del Ministerio de Cultura a LA NACION. Sin embargo, sí habrá cronograma de corsos y murgas

Fechas y horarios del carnaval en CABA

Todos los corsos que habrá en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires se harán todos los fines de semana de febrero. Estos tienen el mismo esquema de horarios: todos los sábados de febrero se llevan a cabo de 19 a 2, mientras que los domingos son de 19 a 00.

Cabe aclarar que durante el fin de semana largo por Carnaval hay un cronograma diferenciado:

Domingo 11: de 19 a 2

Lunes 12 (feriado): de 19 a 2

Martes 13 (feriado): de 19 a 00

Cortes de calle en CABA por el Carnaval

Este año habrá ocho corsos que se llevarán a cabo en las calles y avenidas. Según informó el gobierno de Jorge Macri, significa una gran reducción comparada a otros años. En 2023 hubo 22 corsos en la calle, un 64 por ciento más que en 2024. Esto se debe a que las autoridades porteñas buscan recortar “los cortes totales que tanto afectaban a los porteños”. Se trata de una medida que va en sintonía con “su compromiso de reordenar las calles de la Ciudad”.

“A su vez, de las 111 jornadas en calle que hubo en 2023, ahora solo quedarán 60. De igual manera, hubo 47 cortes máximos por noche, mientras que este año se permitirán nada más que 27. Del mismo modo, de los 347 cortes totales de calle que hubo en 2023 ahora solo quedarán 198, es decir un 43% menos”, detalló el gobierno porteño en un comunicado.

El gobierno porteño redujo la cantidad de corsos para el Carnaval en CABA para limitar la cantidad de cortes de calles Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

En ese sentido, los corsos en las calles serán en los barrios de Boedo, Mataderos, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra, Villa Crespo, Pompeya y Villa Lugano. En tanto, otros seis se desarrollarán en diferentes plazas: en el Anfiteatro Parque Lezama (San Telmo), en Plaza Ricchieri (Devoto), en Plaza Unidad Latinoamericana (Palermo), en Plaza Unidad Nacional (Villa Lugano), en Plaza Martín Fierro (San Cristóbal) y en Plaza Irlanda (Flores/Caballito). Y también habrá otro en el Polideportivo Colegiales.

A continuación, las ubicaciones de los corsos y los cortes que habrá durante el carnaval en CABA:

Saavedra

Será en la Av. García del Río, entre Freire y Zapiola, durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17 y 18.

Corte parcial:

Av. García del Rio y Pinto, los días 3, 10 y 17 de febrero, de 10 a 14 h.

Cortes totales:

Av. García del Río, entre Conde y Pinto

Manzanares y Cap. Gral. Ramón Freire

Manzanares y Pinto

Villa Urquiza

Los cortes se concentrarán en Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal, durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17 y 18.

Corte parcial:

Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal, los días 3, 10 y 17 de febrero, de 10 a 16 h.

Cortes totales:

Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal

Blanco Encalada y Díaz Colodrero

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi, entre Bolivia y Terrada, será el escenario del corso durante los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25.

Corte parcial:

Av. Gral. Mosconi, entre Bolivia y Condarco los días 4, 11 y 18 de febrero, de 10 a 16 h.

Cortes totales:

General Mosconi, entre Bolivia y Terrada

Carlos Antonio López y Condarco

Colegiales

En este barrio, las murgas ocuparán el Polideportivo Colegiales (Freire y Concepción Arenal). Se podrán ver los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25. Este evento no implica cortes.

Palermo

El corso en este barrio no será en la calle, sino en la Plaza de la Unidad Latinoamericana (Av. Medrano, Costa Rica, Francisco Acuña de Figueroa y El Salvador), así que no implica cortes. Se llevará a cabo los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25, y no implica cortes.

Villa Crespo

Las murgas ocuparán la Av. Scalabrini Ortiz, entre Av. Corrientes y Juan Ramírez de Velasco, durante los días 3, 4, 10, 11, 12 y 13.

Cortes:

Av. Scalabrini Ortiz, entre Av. Corrientes y Juan Ramírez de Velasco

Intersección Vera y Malabia

Villa Devoto

Se trata de otro corso que no implica cortes porque se hace en la Plaza Riccheri (Av. Francisco Beiró, Desaguadero, J. P. Varela y Quevedo) los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25.

Flores/Caballito

Algunos de los corsos de Buenos Aires serán en las calles, mientras que otros se ubicarán en plazas archivo

La calle Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona, estará ocupada por las murgas los días 3, 4, 10, 11, 12, 1, 3, 17 y 18.

Corte total:

Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona

Boedo

Av. Boedo, entre Av. Independencia y San Juan, será el escenario de las murgas durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17 y 18.

Corte parcial:

Av. Boedo, entre Pasaje San Ignacio y Carlos Calvo, los días 3, 10 y 17 de febrero, de 10 a 16 h.

Cortes totales:

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan

Estados Unidos y Colombres

Carlos Calvo y Maza

Humberto 1° y Maza

San Cristóbal

Este año, el corso en este sitio será en la Plaza Martín Fierro (General Urquiza, Barcala, La Rioja y el polideportivo) los días 3, 4, 10 y 11. Por lo tanto, no habrá cortes en la zona.

San Telmo

Anfiteatro Parque Lezama (Av. Brasil y Balcarce) recibirá a las murgas y sus vecinos durante los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25. Allí no habrá cortes de calles.

Mataderos

Las murgas se convocarán en la Av. Juan Bautista Alberdi, entre Escalada y Araujo, durante los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25.

Corte parcial:

Av. Juan Bautista Alberdi, entre Basualdo y Guardia Nacional, los días 3, 10 y 17 de febrero, de 10 a 16 h.

Cortes totales:

Av. Alberdi, entre Av. Escalada y Araujo

Intersección Basualdo y Bragado

Intersección Guardia Nacional y Manuel Artigas

Nueva Pompeya

El corso en este barrio será en la Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Av. Caseros, durante los días 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24 y 25.

Cortes:

Av. Caseros y Av. La Plata

Pomar y Alagón

Drumond y Chilavert

Av. La Plata y Av. Fernández de la Cruz

Lugano

Habrá dos zonas afectadas en este barrio por el carnaval. Por un lado, la Plaza Unidad Nacional (Murgiondo y Delfín Gallo) era escenario de un corso los días 10, 11, 12 y 13. En tanto, la Av. Fernández de la Cruz, entre Lisandro de la Torre y Cañada de Gómez, estará cortada los días 3, 4, 10, 11, 12, 1 y 3.

Cortes:

Av. Fernández de la Cruz y Cañada de Gómez

Av. Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre

Av. Fernández de la Cruz y Cafayate

Lisandro de la Torre y Belgrano

Chilavert y Timoteo Gordillo

