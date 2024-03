Cuáles son los feriados de abril 2024

Escuchar

Con la culminación del mes de marzo, muchos se pregunta cuáles son los feriados de abril. Así buscan ver si hay algún día especial para descansar y, en caso de ser un fin de semana largo, aprovecharlo para hacer algún viaje.

A falta de uno, abril inicia con dos asuetos que componen el famoso fin de semana largo de seis días, puesto que se unieron a los días asuetos de Semana Santa. En abril suele haber solo un feriado nacional por el cual se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero este año se agregó uno de fines turísticos este lunes 1° de abril. Así lo determinó el Gobierno nacional a través del Decreto 106/2023, que fue publicado en el Boletín Oficial.

Muchos aprovechan el fin de semana largo de seis días para viajar Ricardo Pristupluk

Ahora, ¿por qué es feriado el 1° de abril cuando no suele serlo? De acuerdo a la Ley 27399 que detalla el régimen de feriados nacional, el Gobierno nacional puede sumar dos días no laborables por año en el calendario nacional. “El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario”, detalla la normativa. En ese sentido, se aprovechó que había tan solo un día entre el fin de semana largo de Semana Santa y el 2 de abril para agregar un feriado puente.

Por qué se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El desembarco de comandos anfibios en las Islas Malvinas se produjo el 2 de abril de 1982 (Foto: Télam)

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Argentina es una jornada que tiene el fin de recordar y rendir homenaje a todas las personas que participaron de este conflicto bélico, que ocurrió en 1982 y duró 74 días. Además, visibiliza los reclamos de la comunidad de excombatientes y el reclamo de soberanía por este archipiélago, en el que se integra a las islas Georgias y Sándwiches del Sur.

En noviembre de 2000 se proclamó el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y, a partir de junio de 2006, quedó establecido como un feriado nacional inamovible, lo que quiere decir que no puede ser trasladado.

La fecha fue elegida en conmemoración al 2 de abril de 1982, día en que las tropas argentinas desembarcaron en las costas de las Islas Malvinas para reclamar su soberanía. Este conflicto había comenzado en 1833, cuando se concretó la ocupación británica tras un operativo militar llevado a cabo por sus fuerzas armadas.

El conflicto bélico terminó el 14 de junio de 1982, cuando la comandancia argentina firmó la rendición. La derrota provocó la inmediata caída del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, y aceleró el fin de la dictadura militar y el retorno de la democracia en el país.

El crucero ARA General Belgrano fue impactado por dos de los tres torpedos que lanzó el submarino británico HMS Conqueror antes de hundirse Archivo

Fueron 23.544 los argentinos que participaron en este conflicto bélico, de los cuales se estima que la mitad eran jóvenes recién recibidos del servicio militar obligatorio. Durante esta fecha se evoca a los 649 soldados caídos en el conflicto con el Reino Unido por la soberanía de las islas. De todos los fallecidos allí, casi la mitad murió en el hundimiento del ARA General Belgrano, el buque argentino atacado y hundido por un submarino británico. Tras ese ataque británico, 23 cuerpos fueron rescatados sin vida y 300 no volvieron.

A su vez, se recuerda a aquellos que se suicidaron al regresar a la Argentina. Se han registrado al menos 500 veteranos que se quitaron la vida tras el conflicto, motivados por las secuelas y traumas provocados luego de este período.

