Cuándo es el próximo fin de semana largo del año

Tras haber experimentado un fin de semana largo de seis días a fines de abril y principios de mayo, muchos se preguntan cuándo será el próximo para hacer diversas actividades e incluso disfrutar de un viaje.

Si bien mayo tiene dos feriados (miércoles 1° de mayo y sábado 25 de mayo), ninguno de los dos cae lunes o viernes, por lo que habrá que esperar hasta junio para disfrutar de un fin de semana largo. Este año no hay tantas oportunidades como otros años y para tener tres días de descanso a nivel nacional habrá que esperar al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes. Esta jornada se conmemora el 17 de junio, que este año cae un lunes. Por lo que se dará un fin de semana largo de tres días en esas fechas.

Además, está la particularidad que un par de días después habrá otro fin de semana largo, pero de cuatro días. Eso se debe a que habrá días asuetos el jueves 20 y el viernes 21. En el primer caso, es feriado nacional por el Día de la Bandera, por el cual se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, su creador. En tanto, el Gobierno determinó que el día siguiente también sería feriado puente por fines turísticos.

Ahora, ¿por qué es asueto el 21° de junio cuando no suele serlo? De acuerdo a la Ley 27399 que detalla el régimen de feriados nacional, el Gobierno nacional puede sumar tres días no laborables por año en el calendario nacional. “El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario”, detalla la normativa. En ese sentido, este 2024 se establecieron feriados el 1° de abril, 21 de junio y 11 de octubre.

¿Por qué se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes?

Desde el 2016, cada 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes como feriado nacional. La fecha celebra la vida y lucha de este militar, político y prócer argentino que se unió a la lucha por la independencia del país y dejó la vida en ella. Es considerado un héroe por su defensa de la frontera contra la invasión realista. Gracias a sus esfuerzos, San Martín pudo luchar por la independencia.

Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea, más conocido como Martín Miguel de Güemes, nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. A sus 14 años, se unió al Regimiento Fijo de Infantería de su provincia, hasta ser enviado a Buenos Aires en 1805.

Es visto como el líder de la guerra gaucha, a quienes les compartió técnicas novedosas para luchar. Su presencia en el Norte Argentino ayudó a impedir la comunicación entre los contrarrevolucionarios y los realistas del Alto Perú. A su vez, realizó grandes aportes por el país durante toda su vida. Güemes es recordado por haber dado su vida por la patria, al negar la propuesta de los realistas de ser trasladado a Buenos Aires para recibir tratamiento médico.

El 7 de junio de 1821, durante la ocupación de la ciudad de Salta por Valdés, Güemes fue herido por una bala. Días más tarde recibió a oficiales de su contrincante, quienes le ofrecieron tratamiento a cambio de ordenar un alto al fuego, pero él se negó. En sus últimos días, Güemes solicitó a su tropa que jurasen que nunca aceptarían ningún tipo de trato que perjudique a la patria. Sus últimas palabras fueron: “Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”.

Falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad y fue enterrado junto a su esposa en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, en la Catedral Basílica de Salta.

