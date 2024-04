Irrumpió en la TV, todos recuerdan su pelea en vivo y hoy restaura autos clásicos: la nueva vida de Emanuel Di Gioia

Escuchar

Cada temporada de Gran Hermano deja alguna perlita imborrable en la memoria de los fanáticos del reality que debutó por primera vez en Argentina el 10 de marzo de 2001. En la edición del 2011, además de la presencia de Cristian Urrizaga, que se consagró como ganador en aquel entonces, Emanuel Di Gioia fue uno de los participantes que no pasó desapercibido en el juego, pese a que muy poco se supo de él desde entonces. A más de una década de su paso por la casa más famosa del país, el exjugador habló con LA NACION, brindó detalles de aquella experiencia y contó cómo es su vida hoy.

Emanuel Di Gioia, exparticipante de Gran Hermano

Cualquier seguidor de la historia de Gran Hermano que escuche la frase “yo soy de San Martín y vos sos de Munro” sabe de qué se trata. Ese día, y después de haber abandonado la casa por voluntad propia, Cristian U, reingresaba al juego, algo que desestabilizó a los concursantes, sobre todo a Emanuel, quien no dudó en ir al frente. Sus dichos desencadenaron un tenso ida y vuelta con Jorge Rial, quien se desempeñaba como conductor en aquel entonces.

Hoy, con 40 años y una hija de 9, Nina Antonia, se encuentra alejado de los medios y se dedica cien por ciento a restaurar autos clásicos en su taller, ubicado en San Martín, localidad de la provincia de Buenos Aires. Recién el año pasado se animó a crear su cuenta de Instagram, donde acumula un poco más de 7.400 seguidores y en la que ahora comparte videos analizando las jugadas de los actuales participantes de Gran Hermano.

Hace unas semanas, pese a su bajo perfil, generó controversia cuando publicó en su feed un clip que replicaba un mensaje de Santiago del Moro hacia los ‘hermanitos’. “Sabes que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver”, se lo escucha decir al conductor en el video. Acto seguido, Emanuel habló a cámara y lanzó: “Pobre del Moro, que alguien le explique las reglas de juego... El que abandona no puede volver a ingresar, dice del Moro, me traen recuerdos estas palabras, ¿vos qué opinás? Por estas cosas se desvirtúa el juego de Gran Hermano y nadie lo cree ya”.

Sus palabras hacían alusión a lo sucedido con Cristian U, quien se fue del reality por decisión propia, pero volvió a ingresar a las pocas semanas, ignorando una de las reglas básicas de la competencia. “Me enteré que Cristian U pidió que yo me vaya para entrar”, lanzó. Es que a la semana siguiente del reingreso de su compañero, Emanuel salió de la casa por supuesta decisión del público.

“Era irreal porque toda la casa estaba contra Cristian y aun así ganó él”, expresó y apuntó contra la producción por hacer hasta lo imposible para que el jugador se convierta en el ganador de aquella edición: “No te voy a decir que está arreglado, pero sí editado. Por medio de la edición yo te puedo hacer queda re bien o re mal”.

Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011.

Además, hizo una comparación con lo sucedido en la temporada pasada, la cual tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, y con la actual, quien tiene a Juliana Scaglione, alias Furia, como posible finalista. “Marcos fue pura edición, porque si hoy estuviese en la casa lo echan al instante. Era un chabón que dormía, entrenaba y no hacía nada, pero esa parte de él no la mostraban; entonces, ¿cómo te favorecen? No mostrando tu parte mala. Si la gente compra ese personaje ya te asegura que estés en la final. Desde el primer día sabía que iba a ganar, como Furia en este”.

En ese sentido, dijo que a diferencia del salteño, Furia “se va de mambo y bardea”. “En este Gran Hermano le erraron al casting porque todos los que están tienen una historia, no son NN. Tenés un streamer, una modelo... Es muy plano, entonces la que sobresale es Furia y como tiene un poquito de calle, vio que su personaje garpa y está cebada. Lo mismo pasó con Cristian U, que se comió el personaje, pero porque la producción le dio de comer a ese personaje”, explicó.

Con relación a la violencia que caracteriza la actual edición del programa de Telefe, Emanuel marcó la diferencia de lo que era la casa hace más de una década atrás. “En mi Gran Hermano, por ejemplo, había grupos, pero nos llevábamos todos bien. Había que jugar un juego y éramos un equipo. Este es muy unitario, se quieren, se odian, es muy careta”, sostuvo, y mencionó que la gente que le escribe a través de las redes le dice que en la edición de 2011, “se reían más”.

Los participantes de la edición 2011 de Gran Hermano

Analizando a los jugadores y la euforia que causa Furia, Emanuel insistió en que la mujer de 32 años será la que apague las luces de la casa. “Ella va a ganar siempre y cuando no se meta con la producción, porque yo era un personaje que iba muy enfocado a ganar, pero me metí con la producción cuando pasó lo de Cristian”, apuntó.

Cómo fue la vida de Emanuel después de Gran Hermano

Tras su salida de la casa, y gracias a la visibilidad que le dio la pantalla chica, Emanuel se lanzó como cantante con “Sonora Pandillera”, un proyecto musical que logró presentar en Pasión de sábado (América TV). Además, participó de obras de teatro, grabó dos películas y participó de una miniserie junto a Patricia Sosa, Rolly Serrano y Fabián Gianola.

Como si esto fuera poco, el año pasado estuvo a punto de formar parte del Bailando (América TV) junto a Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022, de quien es muy amigo. Ahora, en un mundo donde prima el streaming, los ex hermanitos tienen intención de tener su propio espacio, para entretener y analizar el juego que tiene en vilo a millones de argentinos.