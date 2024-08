Por qué mañana, jueves 15 de agosto, no hay clases en los colegios católicos

Escuchar

Este jueves 15 de agosto varias escuelas en el país tendrán un feriado escolar especial. Se trata de los colegios católicos que no darán clases en esta fecha por la celebración de la Asunción de la Virgen María.

Cabe recordar que cada institución educativa tiene la potestad de adherirse o no a la celebración, por lo que puede que no todos los colegios cierren sus puertas en esta fecha. Así lo detallaron fuentes del ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires a LA NACION, además de aclarar que no hay una norma general para todas las escuelas al respecto, pero que normalmente las instituciones católicas suelen suspender sus clases en esta jornada. Incluso en algunos casos se organizan eventos de reflexión y misas para las familias por esta celebración.

El 15 de agosto se celebra el día de la Asunción de la Virgen María al cielo ACI Prensa

Por qué este jueves 15 de agosto no hay clases en los colegios católicos

Según detalla la agencia de noticias católica ACI, es una fiesta litúrgica tiene un doble objetivo: “la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo”. Remite a un dogma sobre los momentos posteriores a la muerte de la madre de Jesús, adoptada el primer día de noviembre de 1950, en la Constitución Apostólica Munificentisimus Deus, que fue proclamada por el Papa Pío XII.

En este documento se detalla el porqué de esta doctrina: “Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo”.

No hay clases en las escuelas católicas este jueves por el Día de la Asunción de la Virgen María

Según esta creencia, el cuerpo de la Virgen María ascendió al cielo luego de su muerte. Hay que recordar que, para la Iglesia Católica, los dogmas tienen el peso de una verdad aceptada por el clero, que fue revelada por Dios tanto en la Sagrada Escritura como contenida en la tradición.

