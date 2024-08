Oficial: qué pasa con el feriado del 17 de agosto según la ley

Escuchar

En agosto hay un solo feriado: se trata del 17 de agosto, por el cual se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. Este año cae un sábado, por lo que pocas personas podrán aprovechar este día para descansar.

Ante la duda de muchos, cabe aclarar que no se pasa el asueto a otro día. Si bien se trata de un feriado transferible, este no se puede correr a un día de la semana porque la posibilidad de desplazarlos no aplica a las jornadas de asuetos que caen en el fin de semana. Por lo tanto, se deberá esperar hasta octubre para tener un día más de descanso.

El 17 de agosto ce celebra el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Según la Ley 27399 ―que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos―, solo pueden ser movidos los feriados nacionales trasladables “cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles”, en cuyo caso se desplazan al lunes anterior. En tanto, los que caen en los días jueves y viernes “serán trasladados al día lunes siguiente”. Al no detallar qué hacer en el caso en que caiga en un fin de semana, queda imposibilitada la posibilidad de mover de fecha el asueto del 17 de agosto.

Además, también está descartada la posibilidad de que el Gobierno ponga un feriado puente para crear un fin de semana largo. Esto es porque según la legislación vigente, el Gobierno solo puede decretar tres de estas jornadas por año, las cuales ya fueron informadas en 2023 y no incluyen la tercera semana de agosto. Esta son el 1° de abril, el 21 de junio y el 11 de octubre.

El calendario completo de los feriados que quedan de 2024

A continuación figura el listado de feriados que se avecinan en la segunda parte del año después del 17 de agosto, y que significarán para muchos trabajadores del país un receso más prolongado que el habitual:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

