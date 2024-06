¿Se pasa al lunes el feriado del 9 de julio?

Escuchar

Ante la cercanía del 9 de julio, que este 2024 cae en martes, muchos se preguntan si el feriado por el Día de la Independencia se pasa al lunes 8 para formar un fin de semana largo.

Para contestar esto es preciso entender qué tipo de feriado es el próximo contenido en el calendario oficial: el 9 de julio es el Día de la Independencia, debido a que toma su fecha del día de 1816 en que los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, germen de lo que en parte sería la Argentina, firmaron el Acta de Independencia con la que se emanciparon de España, en un momento en el que todavía se la combatía en el continente americano.

Por lo tanto, la efeméride guarda una significación especial para el país. Por esto, fue establecido en el calendario nacional como un feriado inamovible, es decir, que se celebra el 9 de julio, caiga en el día que caiga. De esta manera, no se lo puede mover como a otro tipo de feriados, los trasladables, que son pasibles de ser corridos a lunes o viernes para generar fines de semana largos.

Tampoco es posible que el Gobierno defina un feriado puente en la fecha para extender los descansos del sábado y el domingo. Esto es porque según la legislación vigente el Gobierno solo puede decretar tres de estas jornadas por año, las cuales ya fueron informadas en 2023. Al observar el calendario elaborado por el Ministerio del Interior, surge que estas fechas ya fueron decretadas, y no incluyen la segunda semana de julio.

Cómo se cobra el feriado del 9 de julio

La ley 20.744, también conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se pagan a los empleados que prestan sus servicios durante los días de asueto. “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en cuanto a la prohibición del trabajo. En dichos días, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan con domingo”, detalla el artículo 181 de la normativa.

En ese sentido, se especifica cuál es este régimen que aplica tanto a feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos: “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, puntualiza la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, las personas que trabajen en feriados como el 9 de julio cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.

El único caso donde esto no aplica son los días no laborables, donde el descanso queda a criterio del empleador y, en caso de que decida no otorgarlo, los trabajadores deben acudir a sus puestos por la misma paga de cualquier día hábil.

El calendario completo de los feriados que quedan del 2024

Aunque la jornada de descanso del 9 de julio sea esperada por muchos, una vez que pase todavía quedarán otros feriados de este 2024:

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

