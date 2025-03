Los bancos no cumplen todos los feriados, en cambio, hay algunas fechas que permanecen abiertos y otras que no, dependiendo de un calendario propio. En marzo queda una fecha en la que no prestarán servicio. Es importante saberlo para no toparse con sorpresas el mismo día.

Se trata de una interrupción en su funcionamiento motivado por un feriado nacional que también es bancario: el 24 de marzo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El 24 de marzo, los bancos no prestarán servicio

De esta manera, los únicos espacios que quedarán abiertos en los bancos el 24 de marzo serán los cajeros automáticos para la extracción, depósito de dinero y demás operaciones que las máquinas habilitan en los días feriados.

Todas estas fechas figuran en el sitio oficial del BCRA (Banco Central de la República Argentina) donde anticipa, en un apartado especial, los feriados que deberán respetar las entidades financieras en el año. Las mismas fueron definidas a través de la Comunicación 99321, el organismo que preside Santiago Bausili, y que establece el listado de feriados y explica que en esas fechas las entidades financieras no funcionarán.

Cierran los bancos por un día: cuándo y por qué

Los bancos estarán cerrados el 24 de marzo por un feriado nacional que el gremio respetará. Se trata del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los cajeros automáticos sin funcionarán Foto de wayhomestudio disponible en freepik

Se trata de una fecha que recuerda “a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Es una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia”, destaca el sitio oficial del Gobierno sobre este feriado nacional.

Por esta razón, el 24 de marzo no se ofrecerá la atención al cliente en los bancos. El cese de actividades durante ambas jornadas también alcanza a las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación de las operaciones. Debido a esto se realiza un corrimiento de fecha sobre los vencimientos.

Por su parte, estarán disponibles los cajeros automáticos de los bancos para sacar dinero, depositar y hacer otras gestiones. En tanto, los servicios virtuales de las entidades estarán vigentes, a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas que permiten realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones a través del home banking. También estarán disponibles los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia.

Todos los feriados confirmados de 2025

El calendario 2025 de feriados en la Argentina todavía no es oficial, pero se pueden adelantar algunas fechas

Marzo

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

LA NACION