El calendario de mayo 2026 para imprimir en papel

El quinto mes suele tener actividades y proyectos propios de casi la mitad del año transcurrido, por lo que para muchas personas es elemental contar con el calendario de mayo 2026 para imprimir, y así contar con la versión en papel que incluye todos los días del mes y el espacio para agendar eventos o resaltar tareas.

El calendario impreso permite anotar y remarcar fechas importantes Shutterstock

Independientemente del uso de los calendarios y agendas, la alternativa de un calendario en papel sigue siendo muy útil para organizar la rutina de acuerdo a los sucesos más relevantes del mes que se deseen recordar.

Opciones de calendario de mayo 2026 para imprimir

Calendario mensual 2026 para imprimir: mayo

Otra alternativa para tener en papel

Otro calendario de mayo para tener a mano

El calendario de mayo para anotar los eventos destacados del mes

Un diseño para anotar las tareas y eventos del mes

Cuáles son los feriados de mayo 2026

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que proporciona la Jefatura de Gabinete, en mayo hay dos feriados nacionales inamovibles.

En primer lugar, al inicio del mes, se encuentra el feriado del 1 de mayo, que conmemora el Día del Trabajador en todo el territorio nacional, y es un jornada que se añade al sábado y domingo y conforman un fin de semana extendido.

En tanto, el lunes 25 de mayo, también es feriado por conmemorarse el Día de la Revolución de Mayo, y al coincidir con un día lunes, gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de un segundo fin de semana largo en el mes.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre