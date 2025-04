Cuándo es el próximo feriado de abril 2025

Después del feriado de 2 de abril, muchos argentinos se preguntan cuál es el próximo día en el que no se trabaja. Se trata del feriado nacional por el Viernes Santo, el 18 de abril.

Luego del 2 de abril, solo habrá que esperar unos días para disfrutar de un descanso extendido. Esto se debe porque este año Semana Santa ocurre entre el 13 de abril (Domingo de Ramos) y el 20 de abril (Domingo Santo). Según dicta la Ley 27399 ―que detalla el establecimiento de feriados y fines de semana largos en nuestro país―, el Viernes Santo es un feriado nacional que suele dar paso a un fin de semana largo. En el caso de este año, el asueto cae el 18 de abril, por lo cual habrá tres días de descanso consecutivos.

El Viernes Santo es feriado nacional en la Argentina LA NACION

Sin embargo, algunas personas podrán disfrutar un fin de semana largo de cuatro días por Semana Santa. Pero, como el jueves 17 de abril es considerado no laborable en nuestro país, muchas personas tendrán que asistir a sus jornadas laborales. Existen otras fechas no laborables, la diferencia es que en estas fechas el descanso no es obligatorio. Por lo tanto, queda a discreción de las empresas si sus trabajadores se pueden tomar este día o no. Además, a diferencia de los feriados, quienes trabajan en los días no laborables perciben la misma paga que un día normal.

Todos los feriados y días no laborables de abril 2025

Feriados

18 de abril: Viernes Santo.

Días no laborables

13,14, 19 y 20 de abril: Pésaj.

17 de abril: Jueves Santo.

24 de abril: Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan de 2025 en la Argentina

El calendario 2025 de feriados en la Argentina todavía no es oficial, pero se pueden adelantar algunas fechas

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

LA NACION