Oficial: este es el próximo fin de semana largo por un feriado nacional en la Argentina

Una vez transcurrido el fin de semana prolongado de agosto, gran parte de la ciudadanía tiene la inquietud de cuándo es el próximo feriado, y para ello es preciso considerar el calendario oficial.

El siguiente feriado nacional es en octubre tomas-cuesta-8098

De acuerdo al esquema de días feriados y días no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el próximo feriado coincide con el Día de la Raza, y es el lunes 12 de octubre.

De esta manera en la primera quincena del mes se forma un fin de semana extendido de tres días consecutivos, compuesto por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Este es el próximo fin de semana largo por un feriado nacional en la Argentina

El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes.

Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.

Qué se recuerda el 12 de octubre

En el Día de la Raza, denominación establecida por decreto presidencial el año pasado, se conmemora el primer contacto entre los europeos que formaban la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América en la Isla de Guanahani, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas.

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente.

Cómo se paga el feriado del 12 de octubre

De acuerdo a lo que indica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

En octubre hay un fin de semana extendido de tres días Marcelo Aguilar

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)