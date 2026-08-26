Por qué en septiembre 2026 no hay feriados en la Argentina

En cada comienzo de mes, muchas personas revisan el calendario oficial para interiorizarse acerca de cuándo hay feriados o fines de semana largos. A raíz de esto, se pueden planificar viajes o descansos extendidos.

Sin embargo, en el mes de septiembre no hay feriados ni fines de semana largos en la Argentina. Así lo establece la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de los asuetos nacionales.

El calendario de septiembre 2026 Foto: Chat GPT

De todos modos, en el noveno mes del año hay algunos asuetos que aplican para el sector educativo. Por un lado está el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre.

Esta fecha recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el “padre del aula” por su contribución en la educación argentina. Para conmemorar a este prócer y destacar el trabajo de los docentes, esta efeméride es un feriado escolar que aplica para los alumnos y docentes del nivel primario en todo el país. Como este año cae un viernes, los niños y el personal educativo podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Domingo Faustino Sarmiento

En tanto, en la Argentina se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre. Durante esta fecha, las instituciones educativas secundarias y universitarias cierran sus puertas.

Quién fue Sarmiento

Es así que los alumnos de estas aprovechan la jornada y el inicio de la primavera para celebrar al aire libre. En 2026 coincide con un martes, lo que permite un respiro en el medio de la semana.

Cuándo es el próximo feriado en la Argentina

De acuerdo al diagrama de días feriados y no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el próximo feriado coincide con el Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y es el lunes 12 de octubre.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Raza Foto: Casa Rosada

De esta forma, al igual que sucedió en la primera quince de agosto, se forma un fin de semana extendido compuesto por tres días consecutivos: sábado 10, domingo 11 y el mencionado lunes 12.

Todos los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).