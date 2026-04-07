La ciudadanía argentina que planifica actividades especiales durante los asuetos anexados a los sábados y domingos, puede consultar cuáles son los fines de semana largos que quedan en el año.

Todos los fines de semana extendidos del año Marcelo Aguilar

Según la información que proporciona el calendario oficial de feriados nacionales, de la Jefatura de Gabinete, habrá nueve fines de semana largos, entre los feriados que caen viernes o lunes y conforman un receso extra largo para gran parte de la población.

Cuáles son los fines de semana largos que quedan en el año

Mayo

El 1° de mayo, en el que se celebra el Día del Trabajador en la Argentina es feriado nacional inamovible, y se suma al sábado 2 y domingo 3 de mayo.

En tanto el 25 de mayo, que conmemora el Día de la Revolución de Mayo, cae lunes y, con el sábado 23 y domingo 24, conforman el segundo fin de semana largo del mes.

Junio

En el mes que marca el comienzo del invierno también habrá un fin de semana extendido, dado por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio. En ese caso, el feriado del 17 de junio, que recuerda el paso a la inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, se traslada al lunes anterior.

Julio

El séptimo mes del año ofrece un fin de semana de cuatro días, formado por el jueves 9, cuando se conmemora el Día de la Independencia, a lo que se añade el viernes 10, día no laborable, y el sábado 11 y domingo 12 de julio.

Agosto

Aquí, el fin de semana largo estará formado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, que es feriado inamovible, por recordarse el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

En el mes de septiembre no hay feriados ni días no laborables.

En 2026 hay nueve fines de semana largos Shutterstock

Octubre

En el décimo mes del año hay un fin de semana extendido que inlcuye al sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, cuando se celebra el Día de la Raza.

Noviembre

El descanso prolongado está dado por el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre, debido a que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que coincide con el viernes 20, se traslada al lunes posterior.

Diciembre

En el último mes del año habrá dos fines de semana largos. El primero de ellos tendrá cuatro días y estará formado por el sábado 5, domingo 6, lunes 7, que es día no laborable con fines turísticos, y el martes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El otro fin de semana largo corresponde a Navidad, y se forma con el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).