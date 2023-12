escuchar

Cada vez falta menos para que comience el 2024, y muchas personas se preguntan cómo es calendario oficial de feriados y fines de semana largo, en el que aparecen todas las jornadas de asueto reglamentadas por ley para el próximo ciclo.

El Ministerio del Interior decidió 16 días de descanso, entre feriados inamovibles y trasladables. Todavía falta oficializar los feriados puente, que son aquellos con los que se busca formar fines de semana largos con fines turísticos. Según la ley nacional, el gobierno puede definir hasta tres jornadas para implementar este tipo de fechas.

De esta forma, en caso de confirmarse los tres feriados puente, el año 2024 tendría 19 feriados, misma cantidad de jornadas sin trabajo obligatorio que tuvo 2023. También es uno menos que en 2022, cuando fueron 20 días de descanso, pero más que en 2021, cuando los días feriados fueron en total 18.

Cabe aclararse que para este tipo de fechas rigen algunas normas. Según la ley de Contrato de Trabajo, el descanso es obligatorio y los empleadores que convoquen a sus trabajadores a acudir a sus puestos en un feriado, ya sea inamovible, intransferible o puente, deben pagarles el doble de una jornada regular. Esta normativa solo aplica para los asuetos, pero no para los días no laborables, en los cuales los empleadores deciden si se los toman o no.

¿Cuál será el primer fin de semana largo del año?

Curiosamente, 2024 comenzará con un fin de semana largo, ya que Año Nuevo cae en el primer lunes del año entrante, por lo que extenderá el descanso del sábado 30 y el domingo 31 de diciembre. Como es tradición, el siguiente fin de semana largo será el de carnaval, que en 2024 caerá el lunes 12 y el martes 13 de febrero.

¿Cuáles son los feriados del 2024?

Según detalla la normativa mencionada, estos son los feriados nacionales que se establecen en todo el territorio argentino y los días en que caerían en 2024:

Feriados inamovibles

Lunes 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Es importante recordar que el Gobierno nacional tiene la facultad para decidir si corre de día o no los feriados trasladables. Además, puede fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables por fines turísticos para promover el sector e impulsar a los ciudadanos a viajar.

