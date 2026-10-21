Feriados de la visita del papa León XIV: uno por uno, estos son los días de noviembre afectados

El papa León XIV arribará a la Argentina el 8 de noviembre y su visita se extenderá hasta el 11. Debido a la relevancia de su viaje, el Gobierno dispuso una serie de feriados: un asueto nacional y dos jurisdiccionales.

El papa León XIV Michael Kappeler - dpa DPA

En el ínterin de este hecho histórico para el país, León XIV atravesó una intervención de cirugía torácica donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica videoasistida. “El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, expresaron desde la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Una de las complicaciones de la cirugía fue al extirpar un tumor maligno que aquejaba el sistema respiratorio del papa. Al ser comunicado oficialmente, la preocupación creció y hasta se puso el interrogante sobre una posible cancelación del viaje del Papa a la Argentina.

Tras cuatro días internado, el papa León XIV fue dado de alta y volverá al Vaticano

Sin embargo, el equipo quirúrgico, comandado por Stefano Margaritora, descartó que el Sumo Pontífice cancele su vuelo. Aún así fueron precavidos para esperar la evolución del papa que volvió a aparecer este domingo en la misma ventana del tercer piso del Palacio Apostólico.

Una vez que se confirmó el arribo de León XIV, el presidente Javier Milei, a través del decreto 1103/2026, declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Feriado nacional del 9 de noviembre por la visita de papa León XIV a la Argentina: a quién le corresponde

El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

Feriado del martes 10 de noviembre: en CABA y Córdoba

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

Feriado del miércoles 11 de noviembre: en Buenos Aires

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

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