Son oficiales los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina: a quiénes les corresponde cada asueto en Córdoba, provincia y ciudad de Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina impacta directamente en la actividad cotidiana de los ciudadanos, por lo que el Gobierno, con miras a organizar y ordenar la logística y circulación que implica el evento, estableció como feriados los días 9, 10 y 11 de noviembre, según la jurisdicción en la que esté el Sumo Pontífice.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre Andrew Medichini - AP

A través del decreto 1103/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de gran parte del Gabinete, se declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

A su vez, se estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

A quiénes les corresponde el feriado nacional del lunes 9 de noviembre

El texto del decreto indica “establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

De esta manera, la jornada es la única que tiene carácter de feriado nacional ya que “las actividades previstas y los desplazamientos asociados a ellas requerirán la implementación de medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, cuya adecuada ejecución podría verse dificultada por la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”. El asueto abarca a todas las provincias del país durante las 24 horas del lunes 9 de noviembre.

A quiénes les corresponde el feriado del martes 10 de noviembre

El alcance del feriado decretado para el día martes 10 de noviembre abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, ya que ese día el Sumo Pontífice tendrá actividades en los dos distritos.

Por la mañana del martes viajará a la Ciudad de Córdoba, donde celebrará una misa y se encontrará con referentes de la Iglesia local, y por la tarde retornará a CABA para encabezar una evento con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Los alcances de la visita del papa León XIV a la Argentina Laurent Cipriani - AP

A quiénes les corresponde el feriado del miércoles 11 de noviembre

En tanto, el asueto del miércoles 11 de noviembre está circunscripto a la provincia de Buenos Aires, dado que el grueso de la agenda papal se ubica en esa jurisdicción y, entre otras actividades, se destaca la misa en la Basílica de Luján.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre