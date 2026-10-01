Horóscopo de Acuario jueves 1 de octubre: liberá tu pasión y tus sueños

En este jueves 1 de octubre, las predicciones sugieren que prestes especial atención a tus sueños, ya que serán el puente hacia tus anhelos más profundos. Las recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Acuario indican que es momento de vivir el amor con total libertad, sin imponer barreras a tu pasión. En el plano de la riqueza, es fundamental que tomes las riendas de tus proyectos con diplomacia para evitar roces con tus colegas. Asimismo, tu bienestar físico y mental mejorará notablemente si buscás espacios de recreación que te permitan desconectar de las tensiones cotidianas; este horóscopo te invita a renovar tus energías en el zodiaco cuidando tu equilibrio interno.

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 1 de octubre

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |