Horóscopo de Acuario jueves 16 de julio: gestioná tu carácter

Este jueves 16 de julio, las predicciones sugieren que los acuarianos enfrentarán situaciones del pasado que requieren de tu mayor templanza. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es fundamental que trabajes en tu tolerancia para no poner en riesgo tu amor de pareja debido a arrebatos de mal genio. En el ámbito de la riqueza, tu trabajo será reconocido gracias a la sencillez con la que manejás los conflictos diarios. Para mantener tu bienestar en equilibrio, este horóscopo del zodiaco te invita a conectar con tu mundo interno a través de la meditación o actividades que fomenten tu paz mental.

Tome fuerza porque volverán a surgir esos problemas del pasado. Igualmente, usted se sentirá capaz de buscarle la solución correcta a cada uno de ellos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 16 de julio

Amor: Sepa que su falta de tolerancia y mal genio podría hacer precipitar el vínculo amoroso. Intente cambiar esta actitud, caso contrario, su pareja lo abandonará.

Riqueza: Recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con que afrontará situaciones difíciles.

Bienestar: Busque la manera de contactarse con su mundo interno y verá que pronto se relajará de las tensiones. Si no puede solo, tome clases de meditación.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |