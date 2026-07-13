Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 13 al 19 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana la Rata podrá manifestar una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Contarás con gran fuerza de voluntad para luchar por lo que tan fuertemente deseás en cuanto a lo profesional y financiero, pero deberás pensar con calma y sin precipitarte. Será importante evitar imponer por la fuerza tus ideas para que todo marche bien. La influencia del momento resalta tu lado más espontáneo y optimista, intensifica la vida social con la posibilidad de vivir distintas aventuras. Las parejas consolidadas se darán cuenta que con un poco de juego y pasión encontrarán mayor placer y complicidad.

Tendencia : disfrutar de cada instante de la vida con total libertad.

El año nuevo chino 2026 está regido por la energía del Caballo de Fuego

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El empeño e intuición del Búfalo se conjugarán positivamente hacia el logro de los objetivos materiales que se ha trazado. Esta semana será favorable para el Búfalo en cuestiones que contribuyan a expandir y desarrollar proyectos o bien adquirir una mejora en el trabajo. Recibirás valiosos consejos financieros de personas idóneas que te ayudarán a salir de cualquier situación confusa. En la pareja llegarán a acuerdos favorables para continuar afianzando una unión fuerte y duradera. Una actitud benévola y servicial te llevará a recibir como recompensa ganancias materiales y tranquilidad de espíritu.

Tendencia : capacidad de elevarse por encima de cualquier negatividad.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana se activa todo lo relacionado a contactos y medio ambiente que frecuentás. El Tigre se verá favorecido a través de nuevos vínculos que luego podrán traer oportunidades en el ámbito laboral. Algunos asuntos en el hogar requerirán atención. Tomar cierta distancia psicológica de los problemas, sin descuidar nada, será el gran desafío. Surgirá cierta tensión en las relaciones que deberás saber enrumbar de manera positiva. Por un lado inclina a la competitividad y la falta de paciencia, pero también es un factor de descubrimiento de aquello que venía trabando el buen fluir de las relaciones afectivas.

Tendencia : no proyectar en el otro los propios miedos e inseguridades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Un cambio de planes al comenzar la semana podrá beneficiarte. Unirás el sentido práctico a la intuición y los resultados te permitirán alcanzar algún logro. La disciplina y organización en el día a día serán esenciales para no sobrecargarte. Algunos imprevistos podrían sacudir la vida tranquila y pacífica del Gato. Se moviliza la vida social y no deberás rechazar ninguna invitación y estar atento a las presentaciones ya que los nuevos contactos pueden generar interesantes proyectos laborales. El deseo de compartir y amar, junto a una buena influencia que recibirás, te llevará a encontrar la estabilidad emocional que todo Gato busca y necesita.

Tendencia : dedicarse con esmero multiplica los logros.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tiempo clave para el Dragón, ya que decantarán ciertas cuestiones y podrás tomar decisiones definitivas en temas pendientes. Con organización y buena predisposición, podrás reorientar tu vida y avanzar hacia tus propósitos. Se facilitarán los asuntos intelectuales, los negocios y la comunicación. Destacarás en rendimiento y capacidad pero cuidado con las reacciones impulsivas e impetuosas que podrían generar conflictos. Le concederás gran importancia al amor adoptando una actitud abierta y de entrega. Una conversación profunda y sincera definirá el rumbo de tu vida amorosa.

Tendencia : duertes lazos de amistad que estimulan la confianza.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente, aplicada y muy organizada, sentirá la necesidad de planificar los pasos a seguir para avanzar y vivir acorde a su naturaleza progresista y laboriosa. Todo lo relacionado con el arte y la creatividad será especialmente beneficiado y te permitirá destacarte y adquirir mayor seguridad. Los proyectos y esperanzas serán la temática central más importante. Relajarse, buscar espacios en la rutina para descansar, desintoxicarse del estrés y aprender a estar en paz con vos mismo, serán las recetas infalibles para transitar esta etapa. Excelente momento para replanteos que te permitan resolver situaciones tóxicas en las relaciones.

Tendencia : soltar lo que ya cumplió su ciclo.

Esta semana comienza el Año del Caballo de Fuego

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo aprenderá a relativizar algunos asuntos que antes le pesaban y podrá sentir mayor libertad interior. Desarrollarás tus habilidades sociales y tendrás mayor tranquilidad en el aspecto económico. No es momento de tomar decisiones definitivas, sino más bien planificar los pasos a seguir y organizar cuentas y papeles. Viejos proyectos dentro del hogar comienzan a tomar forma. Lograrás conciliar necesidades y deseos y podrás observar cómo tu vida avanza. La comunicación tendrá gran importancia, influirá notoriamente en tu vida de relación y te permitirá llegar a un óptimo acuerdo dejando atrás viejas tensiones en la pareja.

Tendencia : pequeños éxitos te acercan poco a poco al ideal.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Buscarás ocupar un lugar confiable para concentrar tus fuerzas, dirigiendo las energías hacia una dirección concreta. La buena influencia del momento protegerá y guiará los pasos de la Cabra por el camino adecuado. Segura y confiada, la Cabra podrá iniciar proyectos con mucho entusiasmo con total libertad y alejada de opiniones ajenas. Habrá cambios en tu personalidad que pueden resultar desconcertantes para tu entorno. En asuntos familiares deberás ceder ante algunos temas conflictivos para evitar repetir historias y poder avanzar. Un cambio de actitud frente a los vínculos más estrechos te acercará a la plenitud en el amor.

Tendencia : fuerte transformación interior que manifestarás también en tu imagen.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tu inteligencia y destreza serán la carta de presentación a la hora de decidir y actuar. Especialmente atractivo y con una autoestima poderosa, el Mono disfruta de los placeres de la vida y se permite la abundancia. En esta etapa podrás desplegar tu encanto y acceder a una mayor libertad e independencia en todo sentido. Seguro y dedicado, contarás con mucha vitalidad y actitud que ayudará a tu rendimiento y productividad. En cuanto al amor, aprenderás a conectar desde el punto de encuentro íntimo y sincero, dejando de lado las apariencias para agradar y ser aceptado.

Tendencia : dedicar tiempo libre al ocio constructivo será ideal para equilibrar tu vida.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Las circunstancias requerirán de mucha dedicación y esfuerzo. Con tantas responsabilidades será necesario realizar algunos ajustes. Tener en claro qué es lo importante y desechar aquello que no lo es, será el gran desafío para poder cumplir con tus expectativas. La intensidad de tus intereses y dedicación a cada detalle, propios del Gallo, pueden provocar situaciones que tendrás que manejar con cuidado, deberás evitar la irritabilidad, impaciencia y asumir riesgos. Comenzar actividades físicas será muy positivo para tu cuerpo y tu mente. En el amor, pasarás por una etapa en la que cambiarás actitudes negativas por armonía y placer.

Tendencia : el humor será tu mejor aliado en momentos complicados.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Al Perro le agrada compartir y participar en grupos e iniciativas donde fácilmente se convierte en líder o consejero. En este período manifestarás estas tendencias y te sentirás reconfortado por la respuesta y los buenos resultados de tus acciones. En asuntos económicos y labores, se podrán abrir puertas a proyectos originales. Los proyectos te obligarán a introducir cambios, y entre ellos podría figurar la realización de un viaje o contactos con extranjeros de algún modo. La vida en pareja se tornará más fácil. La felicidad estará cerca, pero deberás mantener los pies en la tierra.

Tendencia : eludir las provocaciones que puedan sacarte de eje.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En esta etapa, el Chancho afrontará el trabajo y las obligaciones de un modo más práctico, mejorando así las perspectivas en general. Firme progreso económico y laboral para hacer frente a viejas deudas u obligaciones o bien darse algún gusto especial o algo largamente esperado. La influencia del momento trae un aire fresco y mayor entusiasmo para afrontar las distintas obligaciones diarias. Buen momento para ocuparte de la salud y los hábitos cotidianos en pos de mejorar tu rendimiento y bienestar. Se trata de una etapa significativa para tu evolución personal. Excelente momento para fortalecer y sanar vínculos.

Tendencia : establecer prioridades para equilibrar tiempo y energía.