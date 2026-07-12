Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 13 al 19 de julio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 13 al domingo 19 de julio. La reconocida astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la presencia de la Luna nueva.

Las predicciones para cada signo del zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 14 al 21 de julio

Aries

La Luna nueva abre un ciclo para los nacidos bajo esta regencia. Podrán sanar viejas heridas afectivas y dar lugar a nuevos comienzos.

Carta de la suerte: El As de Copas. Un gesto sincero fortalecerá la confianza y permitirá que el amor crezca con mayor calma.

Tauro

La Luna nueva favorece a Tauro en las conversaciones profundas y decisiones tomadas desde el corazón.

Carta de la suerte: El As de Oros. Es un gran momento para sembrar una relación estable basada en la confianza y el compromiso mutuo.

Géminis

La Luna nueva invita a los geminianos a expresar lo que sienten con mayor autenticidad.

Carta de la suerte: El As de Espadas. Una charla pendiente puede marcar el inicio de una etapa más armoniosa y fortalecer vínculos importantes.

La Luna nueva invita a los geminianos a expresar lo que sienten con mayor autenticidad

Cáncer

La Luna nueva renueva en Cáncer su mundo emocional y anima a abrirse al amor sin miedo.

Carta de la suerte: El As de Bastos. Es tiempo de dejar atrás el pasado y construir relaciones más sinceras, profundas y estables.

Leo

La Luna nueva favorece a los nacidos bajo el signo de Leo. Contribuye a la introspección y ayuda a comprender mejor tus necesidades afectivas.

Carta de la suerte: El Mago. Escuchar a tu corazón será el primer paso para atraer el vínculo que realmente deseas.

Virgo

La Luna nueva fortalece a los virginianos en la ilusión y el deseo de compartir proyectos junto a quien aman.

Carta de la suerte: El Sol. Un nuevo comienzo sentimental puede surgir cuando confías más en tus emociones y menos en las dudas.

Libra

En los librianos, la Luna nueva impulsa acuerdos afectivos y nuevas oportunidades para fortalecer la pareja.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. La empatía y el diálogo permitirán dejar atrás diferencias y construir una relación más equilibrada.

Escorpio

Para los nacidos en Escorpio, la Luna nueva despierta emociones profundas y favorece la renovación de tus vínculos.

Carta de la suerte: La Sota de Copas. Dejar ir antiguos temores abrirá espacio para un amor más auténtico, intenso y comprometido.

Para los nacidos en Escorpio, la Luna nueva despierta emociones profundas y favorece la renovación de tus vínculos (Freepick/rawpixel) rawpixel.com / bird

Sagitario

La Luna nueva anima a los sagitarianos a mirar el amor con mayor madurez y esperanza.

Carta de la suerte: La Cota de Bastos. Una decisión tomada desde la sinceridad permitirá iniciar una etapa más estable y llena de confianza compartida.

Capricornio

La Luna nueva activa temas importantes en la pareja y favorece nuevos acuerdos para los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Carta de la suerte: El Nueve de Oros. Hablar con honestidad fortalecerá el compromiso y permitirá construir un vínculo mucho más sólido.

Acuario

En Acuario, la Luna nueva invita a cuidar los pequeños gestos cotidianos que fortalecen el amor.

Carta de la suerte: La Sota de Espadas. Una actitud más receptiva y cercana abrirá espacio para relaciones sinceras y duraderas.

Piscis

La Luna nueva potencia la sensibilidad de los piscianos y la capacidad para conectar desde el corazón.