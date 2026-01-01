Horóscopo de Aries de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 1 de enero

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo invitará a salir. Acepte, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Coma con moderación, evitando las comidas fritas y las cosas dulces que le hacen daño. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Entienda que cuando uno determina sus propios objetivos, es de suma importancia sostener la claridad para poder elegir el camino adecuado. Piense antes de actuar.

Amor: Su falta de constancia en los asuntos románticos le acarreará reclamos justificados. Trate de revertir esta conducta cuanto antes por su alma gemela.

Riqueza: Si tenía pensado emprender un negocio en familia, desestímelo. Podría llegar a tener problemas que podría afectar en lo económico y familiar.

Bienestar: Por las noches, procure distraerse con sus hijos mirando una película o serie. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor durante el día.

