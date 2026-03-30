Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana le espera una intensa actividad a la inquieta Rata. Lograrás afianzarte en el trabajo y la economía y ciertos asuntos que permanecían demorados comenzarán a movilizarse. Será necesario tomar algunas decisiones, sabiendo priorizar; evitar dispersiones y, en el caso de firmar algún contrato o compromiso, verificar cada detalle y no actuar de manera precipitada. Si actuás de manera metódica y calma, este período puede ser óptimo para el establecimiento de metas y objetivos. Esta etapa de búsqueda, de necesitar estar a solas y sentir libertad absoluta e incondicional, no favorecerá una unión comprometida.

Tendencia : la creatividad y la innovación serán tu sello.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El impulso hacia proyectos nuevos será tan fuerte que ante cualquier obstáculo, el perseverante Búfalo se sentirá aún más estimulado. Las circunstancias te aportarán estabilidad emocional, tus ideas serán bien recibidas y hay una tendencia a relacionarte más y de manera espontánea, logrando importantes acuerdos y mejoras en el trabajo. La energía disponible para esta etapa te impulsará a conectarte con tu esencia de liderazgo, dando oportunidad de ampliar tu vida al participar en grupos o bien crear tu propia iniciativa. En el amor, descubrirás nuevas facetas de tu personalidad en el juego de seducción.

Tendencia : una amistad podría transformarse en algo más íntimo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Intuitivo y muy consciente de lo que sucede a su alrededor, el Tigre es capaz de adelantarse a la época y marcar tendencia. Esta semana estas cualidades estarán acentuadas y las ganancias estarán en estrecha vinculación a los actos personales, además contarás con un buen apoyo de parte de personas fuertes y de autoridad. Los viajes pueden presentarse como una posibilidad, pero los cambios de planes serán fuertes, así que deberás prepararte para algunas cancelaciones o demoras. La influencia del momento llevará al magnético Tigre a recomponer el cuadro sentimental y le permitirá vivir el amor de manera más equilibrada.

Tendencia : protagonismo y crecimiento profesional.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Durante los primeros días de la semana, el Gato deberá reducir el paso y actuar teniendo en cuenta las posibles consecuencias de tus acciones. Las reuniones de trabajo servirán para establecer contactos que podrán favorecer en el futuro. Se presentarán buenas posibilidades de ampliar el horizonte material, pero deberás dejar de lado toda fantasía. Dinero no faltará, pero tendrás que enfrentarte a ciertas exigencias. Hacia el fin de semana, el Gato recibirá una buena influencia y notará en estos días que los caminos se facilitan. Comenzará un período benéfico para la comunicación, ideal para profundizar uniones y concretar proyectos.

Tendencia : algo del pasado se moviliza para cerrarlo definitivamente.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Gracias a su excelente capacidad ejecutiva, el Dragón podrá cumplir con todos los compromisos y obligaciones. Sabrás imponer tu propio ritmo de trabajo y no aceparás sugerencias ajenas. Todo lo relacionado con la vivienda, mejorarla, refacciones o levantar deudas, será apoyado por la buena incidencia del momento, pero deberás estar atento ya que podrían surgir imprevistos. En cuanto a las relaciones, viejos asuntos ahora podrán salir a la luz para ser aclarados y sanados. Una mirada objetiva y madura redimensionará los proyectos de pareja y si estás solo, será buen momento para abrirte a nuevas experiencias.

Tendencia : Sensibilidad particular, atención a las intuiciones y corazonadas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Fechas apropiadas para intentar una salida laboral, presentar un cv o conseguir una contratación. El talento práctico de la Serpiente proporcionará recursos materiales, mejoras y distinciones. Superarás cualquier dificultad o apuro económico gracias a la buena influencia que protegerá tus acciones. Necesitarás buen descanso, es tiempo ideal para ordenar hábitos y horarios, así encontrar el equilibrio y bienestar sin desgastarte. En el amor se pone en juego la diplomacia, pero también la necesidad de aprender a confrontar, a decir lo que sentís sin comprometer tus emociones, sin enojos ni atribulaciones.

Tendencia : capacidad de elevarte por encima de lo negativo.

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Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana será muy productiva para el Caballo. Reforzarás tu situación financiera a través de buenas decisiones que sabrás tomar en el momento justo. La pasión y el entusiasmo que caracterizan a tu signo, te afianzan en el campo laboral. Personas de gran influencia podrán abrirte puertas que serán importantes en el futuro. Oportuno para planificar detenidamente los pasos a seguir, ya que tu agenda estará completa y será necesario establecer prioridades. Se trata de un momento muy rico en oportunidades que sabrás aprovechar con buen juicio y buena predisposición. Experimentarás mayor apertura que beneficiará los romances.

Tendencia : regalos, premios o reconocimientos extras.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La necesidad de diferenciarte y plasmar tu singularidad se hará más evidente durante este período. Será un momento de autoexpresión en donde podrás mostrar la originalidad y capacidad que caracteriza a la Cabra. Todo aquello que permanecía demorado o trabado, comenzará a movilizarse y será buen momento para tomar decisiones actuando con fuerza y determinación. El deseo de superación será intenso, pero deberás cuidarte de actitudes caprichosas o contradictorias que podrían generar conflictos en el entorno. Las energías que actúan sobre tu signo ayudarán a encarar favorablemente tus metas y llevarlas a buen puerto.

Tendencia : viaje, salida o paseo que revitaliza y genera ilusión.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Es momento de enviar señales de confianza y autoridad ya que los demás se encuentran receptivos. Inventivo y capaz de estar adelantado a lo que está por venir, el Mono posee la capacidad de observar y apreciar distintos ángulos de una misma situación. Recibirás propuestas relacionadas con el arte y la cultura que te conectarán con aquello que más te gusta. Estarás muy activo, procura tomarte tus tiempos de descanso y relajación. Las amistades y grupos sociales podrían ser renovados o sentir la necesidad de conectar con nuevas personas. En el amor, deberás cuidarte de los olvidos o actitudes egoístas.

Tendencia : aprender de lo diferente.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Al utilizar positivamente la energía con la que contará el Gallo en estos días, logrará superar obstáculos, mantenerse activo y recibir sugerencias válidas para poner en práctica. Pero deberás cultivar la paciencia cuando los tiempos de los demás no coincidan con los tuyos. Casi sin proponértelo, recibirás alguna propuesta inesperada. La tendencia exigente y don para organizar las tareas, propias del Gallo, serán valores muy preciados que te permitirán obtener un buen puesto. Hacia el fin de semana será excelente para cerrar algún negocio, firmar papeles o establecer nuevos contactos.

Tendencia : se renueva la vida afectiva. Momentos intensos y reconciliadores.

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Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Excelente período para aprender, perfeccionar y profundizar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar la comunicación con los demás. El Perro tiene brillo propio y no sabe estar quieto. En esta etapa mostrarás tu mejor faceta y tendrás buenos resultados en los proyectos trazados. Sin embargo se pondrán a prueba las propias debilidades del signo: la indecisión o actitudes negativas cuando las cosas no salen bien, serán temas que deberás asumir y corregir. De este modo lograrás un gran avance en todo sentido. Excelente para discutir asuntos de familia y aclarar situaciones en beneficio de todos.

Tendencia : el humor deberá será tu mejor aliado.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho sabe más que ninguno cómo finalizar algo para poder iniciar otra cosa. En esta etapa te harás replanteos respecto a los pasos a seguir. Posiblemente algún asunto se detenga o sufra postergaciones. Deberás conservar la calma y, en algunos casos, esperar el momento propicio para actuar. Recibirás el apoyo de colaboradores y personas de tu entorno que facilitarán las cosas. En cuanto a la salud, será ideal para iniciar dietas, tratamientos o chequeos médicos, o bien rutinas de ejercicios. Surgen proyectos para compartir en pareja. El amor se presentará de manera apasionada: cuidado con los arrebatos emocionales.

Tendencia : la atmósfera en el hogar podrá ser de intercambio y actividades compartidas.

Signo Años que incluye Rata 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Búfalo 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Gato 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Cabra 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Mono 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Gallo 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Perro 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Chancho 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019