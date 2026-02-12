Horóscopo de Aries de hoy: jueves 12 de febrero de 2026

Prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 12 de febrero

Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas.

Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.

Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados.

Amor: Sepa que una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor.

Riqueza: Gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo podrá escalar posiciones en su trabajo. Este atento.

Bienestar: En estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tenia abandonado hace bastante tiempo.

