Horóscopo de Aries de hoy: jueves 15 de enero de 2026

No este pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted. Evite sentirse mal por algún comentario negativo que ha escuchado contra su persona.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 15 de enero

Amor: Aguarde un mejor momento para declararle su amor a esa persona que le quita el sueño. Relájese, que pronto tendrá la oportunidad para hacerlo.

Riqueza: Comprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuche a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados.

Bienestar: Si se encuentra en su hogar, procure disminuir los placeres alimenticios que atentan contra su salud. Intente realizar una dieta balanceada.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Intente no dejar cosas sin resolver. Tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior, actué cuanto antes.

Amor: No discuta con su pareja por temas de poco relevancia. Debería ver a tiempo sus errores y tratar de buscar solo la solución al problema.

Riqueza: Tiempo optimo para montar ese emprendimiento, ya que cuenta con mucho más tiempo. Abandone los miedos e invierta en el mismo cuanto antes.

