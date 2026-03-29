Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 30 de marzo al 5 de abril

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 30 de marzo al 5 de abril. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

“Con la entrada de Venus en Tauro y el comienzo del mes de abril, la energía del amor se asienta en la tierra. Es un tiempo de determinación, placer y seguridad para todos los signos, ideal para materializar lo que deseamos", expresó la especialista.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos comienzan abril con el pedido de dar un lugar sólido a sus posesiones. Con Venus en Tauro, llega el momento de acomodarse y mantener la estabilidad afectiva bien ordenada para construir a largo plazo. Esta estructura les permite consolidar sus bases emocionales con una visión de futuro clara.

Carta de la suerte : Dos de Bastos. “Excelente tiempo para la pasión y para avanzar en el amor con mucha determinación”.

Tauro

Los nacidos en Tauro, con Venus en su signo al iniciar el mes, se liberan de todo lo que les hace mal. Sus emociones entran en una calma productiva y el amor fluye libremente para permitir el disfrute de los placeres simples.

Carta de la suerte : Siete de Copas. “Aumento en tus fantasías románticas, un tiempo para la pasión con tu pareja”.

Géminis

Los geminianos reciben una invitación para revisar el pasado y así sanar el presente. Con Venus en su signo anterior, transitan una semana de introspección necesaria para que el amor sea más genuino cuando llegue su momento de brillar. El silencio interior actúa como la herramienta principal para fortalecer sus futuros vínculos.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Festejás el amor con alegría, es tiempo para disfrutar de los placeres con tus amados”.

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Cáncer

Los nacidos en Cáncer activan su determinación gracias a la entrada de Venus en un signo de tierra. Este comienzo de mes les otorga la seguridad necesaria para caminar con paso firme hacia lo que dictan sus sentimientos.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Tus amigos y tu pareja lo son todo y lo podés apreciar”.

Leo

Los leoninos llegan a abril con la misión de ordenar sus planes y proyectos de a dos. Con Venus en Tauro, aumenta la ternura en el hogar y surge un tiempo ideal para crecer y realizarse junto a quien aman. La construcción compartida se vuelve el eje central de su evolución personal.

Carta de la suerte : Tres de Bastos. “Proyecto de pasión, ponés una nueva idea en marcha y activás la pareja”.

Virgo

Los nacidos en Virgo renuevan el amor mediante la practicidad que tanto los caracteriza. Venus en Tauro les propone planes tranquilos y noches de calma. Es tiempo de gozar la seguridad que brinda la persona amada. La estabilidad cotidiana se transforma en el refugio perfecto para su bienestar emocional.

Carta de la suerte : Cinco de Bastos. “Sentís mucha seguridad y solo te guía el amor”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana

Libra

Los librianos renuevan su felicidad en este inicio de abril gracias a su regente en Tauro. Muestran su verdadero ser sin miedos, ya que la energía de tierra ayuda a que sus sentimientos encuentren correspondencia y valoración.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Renovás tus deseos y tenés objetivos conectados con lo que sentís”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio concentran su energía amorosa debido a la presencia de Venus en su signo opuesto. Es un tiempo para el amor propio, para mirar hacia adentro con calma y fortalecer el magnetismo personal de cara a los demás.

Carta de la suerte : Diez de Oros. “Te proponés disfrutar del dinero y de todos tus logros”.

Sagitario

Los sagitarianos, con el comienzo de abril y Venus en un signo de tierra, obtienen la estructura necesaria para superarse. Sus impulsos ahora poseen una base sólida y una determinación que los vuelve imparables en cualquier meta que fijen.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Reinás maravillosamente. Tus sentimientos son claros y tranquilos, y los podés transmitir con optimismo”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio experimentan una renovación total gracias a Venus en un signo de su mismo elemento. Abril inicia con una claridad envidiable y la seguridad de que el amor se mantiene de su lado para construir el futuro soñado.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Rueda de la fortuna en el amor, te permitís fluir y que la vida te dé sus frutos”.

Acuario

Los acuarianos perciben una estela de certezas que los reanima tras el paso de Venus por Tauro. Es tiempo de poner los pies en la tierra y dejar de lado las dudas, pues este mes trae la estabilidad que tanto necesitaban.

Carta de la suerte : Diez de Bastos. “Tu habilidad en el amor florece y podés tomar decisiones seguras”.

Piscis

Los nacidos en Piscis se encuentran frente a elecciones que les otorgan libertad en este inicio de mes. Se sueltan de viejos tapujos y estructuras inútiles para avanzar con éxito y fluidez en el terreno del amor.