Horóscopo de Aries de hoy: jueves 16 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 16 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
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Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el jueves 16 de abril
- Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.
- Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.
- Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.
- Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
- Riqueza: Sepa que lo acompañará el planeta Mercurio en este tiempo. Debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral.
- Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |