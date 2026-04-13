Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 13 al 19 de abril

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se vienen días aptos para organizar el trabajo y las actividades. Esta semana se presentarán algunos cambios en la vida de la Rata. Habrá movimientos en favor de la economía, pero será necesario definir y ordenar todo. Los asuntos cotidianos y materiales requerirán atención y disciplina, y pondrán a prueba su paciencia. También es un período en el que deberá primar el pragmatismo por encima del idealismo o la fantasía. De este modo, podrá materializar las ideas al llevarlas a la práctica. En tanto, puede que haga arreglos y renovaciones en la vivienda. Las actividades compartidas en familia traen grandes satisfacciones. Una atmósfera de ternura impregna la vida de relación.

Tendencia : potencial para iniciar relaciones, actividades o negocios.

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Búfalo (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Surge la ocasión de ocupar posiciones más destacadas en tu trabajo. Se trata de una etapa de superación y nuevos desafíos para el Búfalo. La economía estará movilizada: habrá gastos que podrían surgir de manera inesperada, pero estarán equilibrados con los ingresos. Si naciste un año de este signo, lograrás acrecentar los ingresos en poco tiempo, tener confianza y fluir con el momento, lo que te permitirá tener una mirada esperanzadora hacia el futuro. En cuanto a las relaciones familiares, será fundamental tener una actitud flexible y comprensiva para mantener la armonía en el hogar. Puede haber oscilaciones en el amor, así que no es momento de tomar decisiones definitivas.

Tendencia : avance basado en el tesón y la buena voluntad.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre comenzará una semana con mayores facilidades en muchos sentidos. La feliz resolución de un asunto familiar trae alivio y renueva el ánimo. En tanto, el éxito laboral dependerá de manifestar y mostrar tu gran capacidad de liderazgo y de rodearte de las personas adecuadas. Este signo está viviendo un ciclo completamente renovador y asombroso; podrá descubrir nuevos talentos latentes, intereses y cuestiones que antes no llamaban la atención y hoy toman protagonismo. En cuanto a los vínculos más estrechos, evitar la excesiva crítica y desarrollar tolerancia será la clave para una buena convivencia. La vida sedentaria podría afectar tu ánimo.

Tendencia : ponerte en movimiento te hará sentir más pleno y vital.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La buena influencia que recibirá el Gato esta semana exalta el lado más idealista del signo y lo impulsa a luchar por lo que más quiere con coraje y determinación. Se duplicarán las posibilidades de afrontar tus metas y conseguir los objetivos marcados desde hace tiempo. Ciertas circunstancias actuarán como un factor de resistencia que servirán como motor de aprendizaje y crecimiento. En ese sentido, este signo tendrá oportunidad de transformar cualquier tendencia negativa en cuanto al trabajo y los vínculos más cercanos. Estarás activo y sentirás una poderosa energía que incrementará la pasión en las relaciones. También es un buen momento para establecer hábitos saludables que serán la clave de tu bienestar.

Tendencia : evitar conflictos a través del humor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los signos más favorecidos en esta etapa. Sabrás aplicar tus talentos hacia objetivos útiles, podrás percibir mayores ganancias y será buen momento para hacer reparaciones o renovaciones dentro del hogar o tu lugar de trabajo. Líder nato, este signo es un maestro a la hora de comandar proyectos que le entusiasman, por lo que pondrá todo su talento y sacrificio al servicio de la causa que lo movilice y conmueva. Si estás abocado a actividades creativas relacionadas con la estética y el arte, podrás avanzar mucho en esta etapa y colocarte a la vanguardia. Un profundo cambio interior comienza a tener lugar en tu vida de relación que dará mayor compromiso y madurez, lo que beneficiará las alianzas y los proyectos de a dos.

Tendencia : en cada decisión algo se gana y algo se pierde.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Un renovado impulso invitará a la Serpiente a vivir con más entusiasmo y apertura hacia nuevas experiencias. Aunque, en muchos casos, todo parezca tensarse, dinero no faltará. Este signo está transitando una etapa de mayor optimismo que lo llevará a conquistar grandes logros. Es posible que recibas una buena noticia en estos días, algo muy esperado que puede ser novedoso o bien que mejoren las expectativas en tu trabajo actual. Buscarás ser más independiente y más próspero, libre para desarrollar tus genialidades y talentos. En el amor, será necesario saber adaptarse a los cambios y vaivenes que puedan presentarse, ya que de otro modo tu situación puede tornarse muy incómoda.

Tendencia : ser más cl,aro y objetivo en la comunicación.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Comenzarás la semana sintiendo que algunas cuestiones se te escapan de las manos. Las circunstancias presentarán desafíos profesionales o intelectuales que demandarán de mucha energía. Sin embargo, si actuás sabiamente, este podrá convertirse en un momento de gran lucidez, comunicación fluida y buenos acuerdos laborales. El Caballo posee un atractivo que encandila del que es difícil sustraerse. Es fuerte físicamente, aunque muchas veces abusa de sus fuerzas. Esta semana, la búsqueda de satisfacción y placer se ubicará en primer plano. Es una excelente oportunidad para ahondar en las relaciones y despertar pasiones intensas.

Tendencia : nuevas perspectivas hacia la prosperidad.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Los nacidos bajo este signo se sentirán especialmente motivados: el dinero y la tranquilidad económica podrá ser su principal incentivo para avanzar con dinamismo y convicción. Se trata de una etapa de crecimiento y madurez en la que verás que todo mejora. Podrás llegar muy lejos al superar las contradicciones y establecer prioridades. La Cabra es trabajadora y le gusta vivir bien; su inteligencia, aguda observación y destreza administrativa la convierten siempre en la número uno en aquello que realice. Su enorme y bondadoso corazón pasará uno de los momentos más felices para alcanzar el amor.

Tendencia : protegerse de influencias negativas.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El Mono no duda ni titubea; es activo, muy apasionado y hasta agresivo. Su personalidad nunca pasa inadvertida, ya que además es muy simpático y extremadamente divertido. En esta etapa estarás motivado a manifestar tu lado más incansable y atractivo. Competitivo y siempre dispuesto a jugarse por lo que quiere, en esta etapa deberás dejar de lado la ansiedad y enfocar los asuntos de manera radical. Así podrás afianzar tu situación económica sobre bases sólidas, actualizar y modernizar tu lugar de trabajo, además de poner al día papeles y todo aquello que esté pendiente. Es posible que haya imprevistos en los que debas actuar o responder rápidamente, pero la velocidad y la destreza son atributos propios del signo.

Tendencia : saber escuchar los deseos y necesidades de los demás.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Una gran energía gravitará sobre el signo del Gallo y dará como resultado buenas gestiones y un espíritu de iniciativa muy pronunciado. Lograrás acrecentar los ingresos y obtener recursos que den mayor holgura a tu economía. Estás viviendo una etapa de amplio desarrollo y superación de cualquier debilidad o inseguridad que haya frenado tu avance hasta ahora. Los amigos tendrán un rol preponderante en esta transición. Será ideal para iniciar actividades físicas, tratamientos o chequeos médicos, dietas desintoxicantes y todo aquello que brinde equilibrio a tu organismo. También es una excelente etapa para el amor en todas sus manifestaciones.

Tendencia : se combinan los viajes y el amor.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Encontrarás placer en tu trabajo y disfrutarás de las actividades que realices. El ambiente laboral pasará por una etapa de gran intercambio, cooperación y armonía, lo que propiciará un clima cómodo y agradable. En ese sentido, se da una buena etapa para los negocios: el buen olfato de este signo estará acentuado y el dinero puede surgir de fuentes inesperadas. Sociable, andariego y ocurrente, el Perro posee un carisma irresistible en cualquier lugar en que se encuentre. Sabrás aprovechar las situaciones en las que poder desplegar y apoyarte en tus virtudes, y así resolver toda situación adversa sin tensionarte. En el amor, deberás cuidar las palabras dichas a destiempo o de manera impulsiva.

Tendencia : confiar en tus capacidades y en el porvenir.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, el Chancho manifestará una potente creatividad para enfrentar obstáculos y delinear nuevos proyectos. Contarás con una gran fuerza de voluntad para luchar por lo que deseás alcanzar en cuanto a lo profesional y financiero, pero deberás pensar con calma y sin precipitarte. Será importante evitar imponer por la fuerza tus ideas para que todo marche bien. A su vez, las buenas energías del momento resaltan tu lado más espontáneo y positivo, lo que intensifica la vida social con la posibilidad de vivir distintas aventuras. Las parejas consolidadas comprenderán que con un poco de juego y pasión encontrarán buena sintonía y complicidad.

Tendencia : disfrutar de cada instante con total libertad.