Horóscopo de Aries de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Verá que su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social que ha estado teniendo en este ultimo tiempo con la gente que lo rodea.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 28 de mayo

Amor: Deje de darle motivos a su pareja para que desconfíe de usted, de lo contrario, protagonizará una escena de celos y podrían llegar a terminar peleados.

Riqueza: Si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo ya que pueden surgir conflictos. No pierda energías y dinero en ese negocio.

Bienestar: Haga lo posible por no ser tan soberbio, de lo contrario, podría mostrar una mala apariencia con la gente nueva que se relaciona.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Amor: Será un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Desestime los gastos superfluos por más mínimos que sean, de lo contrario, su economía se derrumbará pronto y no podrá sostenerla en el tiempo.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |