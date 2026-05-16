Horóscopo: cómo será tu semana del 17 al 23 de mayo de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Busca refugio en el hogar. Priorice la intimidad y la estabilidad familiar. Un abrazo a tiempo es el mejor de los planes.
DINERO: En su profesión se muestra concreto y práctico. La síntesis de información le permite avanzar rápido.
CLAVE DE LA SEMANA: Quedarse con lo esencial para lograr el éxito.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Altamente sociable y comunicativo. Recurra al diálogo para sanar temas del pasado. Su ternura abre todas las puertas.
DINERO: Lleva adelante negocios sólidos. Logra mejores resultados al eliminar las distracciones externas.
CLAVE DE LA SEMANA: Enfóquese solo en lo productivo para prosperar.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Primero, afirme su seguridad afectiva. Evite el apego excesivo a lo material. El corazón no mide las cuentas bancarias.
DINERO: Su palabra será ley. Ponga límites claros y evite hacer tareas que no le corresponden.
CLAVE DE LA SEMANA: Libere su agenda de compromisos innecesarios.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Irradia un brillo singular. Equilibre salidas con momentos de retiro espiritual. Su luz interior atrae a quien usted merece.
DINERO: Planifique sus movimientos comerciales en silencio. Es tiempo de gestar y no de lanzarse.
CLAVE DE LA SEMANA: No agote su energía en actividades irrelevantes.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Experimenta un afecto distinto, más espiritual. Sanará vínculos que lastimaron. La magia sucederá cuando nadie esté mirando.
DINERO: Mercurio refuerza la estructura grupal. Es necesario depurar su círculo social de gente tóxica.
CLAVE DE LA SEMANA: Aléjese de personas que le restan energía.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: El afecto fluye. La alegría compartida es el mejor de los afrodisíacos. Supere esa necesidad de ser el centro de atención.
DINERO: En la cima profesional. Termine por completo proyectos viejos antes de ponerse a innovar. Paciencia.
CLAVE DE LA SEMANA: Libere espacio mental, no deje tareas pendientes.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Crece su imagen pública. Atrae buena energía por parte de su entorno diario. Una elegancia natural que conquista.
DINERO: Despréndase lo antes posible de viejos conceptos. Así asimilará mucho ante nuevos conocimientos.
CLAVE DE LA SEMANA: Una estructura de vida sencilla permite vivir mejor.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Aventuras de vida que le permiten una profunda expansión. Calma externa que ayuda muchísimo a serenar sus emociones internas.
DINERO: Momento perfecto para negociar mejoras en el trabajo. Aproveche para cancelar deudas pendientes.
CLAVE DE LA SEMANA: Para sanear sus finanzas, antes debe ordenarlas.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Intensidad y juego en la pareja. Las conversaciones sinceras transforman los vínculos. Atrévase a soñar con su ideal.
DINERO: Firmará acuerdos muy sólidos. Detecte qué socios ya no comparten sus metas y tome una decisión.
CLAVE DE LA SEMANA: Debe discriminar qué o quién ya no lo benefician hoy.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: En armonía con el otro gracias al diálogo. La comunicación familiar permite negociar desacuerdos y fortalece la unión.
DINERO: Es una etapa de cierta estabilidad que le permitirá hacer ajustes. Simplifique su rutina al máximo.
CLAVE DE LA SEMANA: A mayor organización, mayor eficiencia en su trabajo.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Pequeños gestos serán los que construyan grandes historias. Si alguien fue generoso y noble, tenga un lindo detalle.
DINERO: La creatividad no solo depende de la inspiración… también hay que dedicar tiempo. Su paciencia es recompensada.
CLAVE DE LA SEMANA: No asuma lo que el otro siente, mejor pregunte.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Entre ilusiones, idealizaciones y un jugueteo amoroso que lo entusiasma. Disfrute cada momento, pero sin olvidar compromisos.
DINERO: Se asientan sus bases materiales. Revise su espacio físico porque el desorden externo lo afectará.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite hacer negocios por impulso. Avance con serenidad.
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