Horóscopo: cómo será tu semana del 17 al 23 de mayo de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Busca refugio en el hogar. Priorice la intimidad y la estabilidad familiar. Un abrazo a tiempo es el mejor de los planes.

DINERO: En su profesión se muestra concreto y práctico. La síntesis de información le permite avanzar rápido.

CLAVE DE LA SEMANA: Quedarse con lo esencial para lograr el éxito.

21/4 al 21/5

AMOR: Altamente sociable y comunicativo. Recurra al diálogo para sanar temas del pasado. Su ternura abre todas las puertas.

DINERO: Lleva adelante negocios sólidos. Logra mejores resultados al eliminar las distracciones externas.

CLAVE DE LA SEMANA: Enfóquese solo en lo productivo para prosperar.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Primero, afirme su seguridad afectiva. Evite el apego excesivo a lo material. El corazón no mide las cuentas bancarias.

DINERO: Su palabra será ley. Ponga límites claros y evite hacer tareas que no le corresponden.

CLAVE DE LA SEMANA: Libere su agenda de compromisos innecesarios.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Irradia un brillo singular. Equilibre salidas con momentos de retiro espiritual. Su luz interior atrae a quien usted merece.

DINERO: Planifique sus movimientos comerciales en silencio. Es tiempo de gestar y no de lanzarse.

CLAVE DE LA SEMANA: No agote su energía en actividades irrelevantes.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Experimenta un afecto distinto, más espiritual. Sanará vínculos que lastimaron. La magia sucederá cuando nadie esté mirando.

DINERO: Mercurio refuerza la estructura grupal. Es necesario depurar su círculo social de gente tóxica.

CLAVE DE LA SEMANA: Aléjese de personas que le restan energía.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El afecto fluye. La alegría compartida es el mejor de los afrodisíacos. Supere esa necesidad de ser el centro de atención.

DINERO: En la cima profesional. Termine por completo proyectos viejos antes de ponerse a innovar. Paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Libere espacio mental, no deje tareas pendientes.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Crece su imagen pública. Atrae buena energía por parte de su entorno diario. Una elegancia natural que conquista.

DINERO: Despréndase lo antes posible de viejos conceptos. Así asimilará mucho ante nuevos conocimientos.

CLAVE DE LA SEMANA: Una estructura de vida sencilla permite vivir mejor.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Aventuras de vida que le permiten una profunda expansión. Calma externa que ayuda muchísimo a serenar sus emociones internas.

DINERO: Momento perfecto para negociar mejoras en el trabajo. Aproveche para cancelar deudas pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Para sanear sus finanzas, antes debe ordenarlas.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Intensidad y juego en la pareja. Las conversaciones sinceras transforman los vínculos. Atrévase a soñar con su ideal.

DINERO: Firmará acuerdos muy sólidos. Detecte qué socios ya no comparten sus metas y tome una decisión.

CLAVE DE LA SEMANA: Debe discriminar qué o quién ya no lo benefician hoy.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En armonía con el otro gracias al diálogo. La comunicación familiar permite negociar desacuerdos y fortalece la unión.

DINERO: Es una etapa de cierta estabilidad que le permitirá hacer ajustes. Simplifique su rutina al máximo.

CLAVE DE LA SEMANA: A mayor organización, mayor eficiencia en su trabajo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Pequeños gestos serán los que construyan grandes historias. Si alguien fue generoso y noble, tenga un lindo detalle.

DINERO: La creatividad no solo depende de la inspiración… también hay que dedicar tiempo. Su paciencia es recompensada.

CLAVE DE LA SEMANA: No asuma lo que el otro siente, mejor pregunte.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Entre ilusiones, idealizaciones y un jugueteo amoroso que lo entusiasma. Disfrute cada momento, pero sin olvidar compromisos.

DINERO: Se asientan sus bases materiales. Revise su espacio físico porque el desorden externo lo afectará.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite hacer negocios por impulso. Avance con serenidad.