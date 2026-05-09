Horóscopo: cómo será tu semana del 10 al 16 de mayo de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Momento de ampliar vínculos y conocer gente nueva. Evite presionar a los demás. Clima familiar de solidaridad y hermandad.
DINERO: Negocios sólidos y planteos serios. Enfóquese en lo productivo. No debe dispersarse.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga foco solo en lo concreto y productivo.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: El contacto físico le da seguridad. Un apego saludable es clave. Controle mejor todo rasgo de posesividad y de celos en la pareja.
DINERO: Inicia proyectos con ímpetu. Su palabra es ley. Dé un cierre definitivo a los conflictos del pasado.
CLAVE DE LA SEMANA: Determinación cuando corresponda cerrar etapas.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Sereno encanto personal. Buen período para iniciar convivencias. Evite que el egoísmo afecte sus relaciones constituidas.
DINERO: No deje temas legales o financieros pendientes. Reacomode su agenda y corrija todos los errores posibles.
CLAVE DE LA SEMANA: Dese tiempo para planificar nuevas estrategias.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: A sanar vínculos y reconectar con gente del pasado. El afecto se vuelve espiritual. Revalora emociones antiguas con otra actitud.
DINERO: Trabaje en red. Sea independiente o pertenezca a una institución. El intercambio con otros es fundamental.
CLAVE DE LA SEMANA: Expandir el círculo social enriquece su labor.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Gran intercambio social. Amigos que favorecen el romance. El círculo familiar crece. La camaradería fortalece sus vínculos.
DINERO: Cosecha lo sembrado con gran éxito. Tiene la oportunidad de cerrar proyectos. Con mil responsabilidades.
CLAVE DE LA SEMANA: Celebre con los más cercanos, se alegrarán con usted.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Su imagen responsable y protectora atrae al entorno. La familia es su sostén y usted los sostiene con acciones concretas.
DINERO: Incorpora tecnología. Deje atrás conceptos y modos de trabajo obsoletos. Momento de expansión profesional.
CLAVE DE LA SEMANA: Asimilar la modernidad y superar límites.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Tiempo de curiosidad, de búsqueda y de disfrute. Efusivo y alegre, encontrará felicidad en las actividades compartidas.
DINERO: Aproveche para cancelar deudas y organizar cuentas. No gaste por impulso. Asesórese bien.
CLAVE DE LA SEMANA: Leer la letra chica y tener control de sus finanzas.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Fuerte atracción física. Muchas ganas de enamorarse, pero… los celos ponen todo en riesgo. Sea sincero y así disipará sombras.
DINERO: Sella contratos y acuerdos. Negocie con diplomacia, sin imponerse. Las sociedades serán provechosas.
CLAVE DE LA SEMANA: El miedo le juega en contra. Intente confiar.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Armonía, diálogo y equilibrio. Es un buen momento para la convivencia. No pretenda imponer sus deseos y todo resultará perfecto.
DINERO: Sea detallista y evitará críticas. Carga laboral intensa. Organice sus objetivos para llegar a buen puerto.
CLAVE DE LA SEMANA: Orden extremo y atención plena en el trabajo.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Densa rutina doméstica. Sea servicial con su pareja y su familia. Ocuparse amorosamente del otro será bien retribuido.
DINERO: Sus ideas llaman la atención. Es un momento de brillo y liderazgo. Logra que colaboren con usted.
CLAVE DE LA SEMANA: Solidaridad en casa y creatividad en el trabajo.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: El romance se alimenta con un libre juego amoroso. Momentos de alegría en su familia. Comparta tiempo con los más jóvenes.
DINERO: En el trabajo le conviene ser más conservador. Nada de propuestas nuevas. Ordene su espacio y eche raíces.
CLAVE DE LA SEMANA: Esperar el momento adecuado para hacer cambios.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Reina la ternura en el hogar. Es un tiempo para compartirlo todo con sus seres queridos. No conocerá gente nueva por ahora.
DINERO: Buenas opciones de negocios. Lo favorece comprar o vender. Recopile datos y analice propuestas.
CLAVE DE LA SEMANA: Estudie sus opciones sin tomar aún una decisión.
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