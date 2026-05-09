Horóscopo: cómo será tu semana del 10 al 16 de mayo de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Momento de ampliar vínculos y conocer gente nueva. Evite presionar a los demás. Clima familiar de solidaridad y hermandad.

DINERO: Negocios sólidos y planteos serios. Enfóquese en lo productivo. No debe dispersarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga foco solo en lo concreto y productivo.

21/4 al 21/5

AMOR: El contacto físico le da seguridad. Un apego saludable es clave. Controle mejor todo rasgo de posesividad y de celos en la pareja.

DINERO: Inicia proyectos con ímpetu. Su palabra es ley. Dé un cierre definitivo a los conflictos del pasado.

CLAVE DE LA SEMANA: Determinación cuando corresponda cerrar etapas.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Sereno encanto personal. Buen período para iniciar convivencias. Evite que el egoísmo afecte sus relaciones constituidas.

DINERO: No deje temas legales o financieros pendientes. Reacomode su agenda y corrija todos los errores posibles.

CLAVE DE LA SEMANA: Dese tiempo para planificar nuevas estrategias.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: A sanar vínculos y reconectar con gente del pasado. El afecto se vuelve espiritual. Revalora emociones antiguas con otra actitud.

DINERO: Trabaje en red. Sea independiente o pertenezca a una institución. El intercambio con otros es fundamental.

CLAVE DE LA SEMANA: Expandir el círculo social enriquece su labor.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Gran intercambio social. Amigos que favorecen el romance. El círculo familiar crece. La camaradería fortalece sus vínculos.

DINERO: Cosecha lo sembrado con gran éxito. Tiene la oportunidad de cerrar proyectos. Con mil responsabilidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Celebre con los más cercanos, se alegrarán con usted.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Su imagen responsable y protectora atrae al entorno. La familia es su sostén y usted los sostiene con acciones concretas.

DINERO: Incorpora tecnología. Deje atrás conceptos y modos de trabajo obsoletos. Momento de expansión profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Asimilar la modernidad y superar límites.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tiempo de curiosidad, de búsqueda y de disfrute. Efusivo y alegre, encontrará felicidad en las actividades compartidas.

DINERO: Aproveche para cancelar deudas y organizar cuentas. No gaste por impulso. Asesórese bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Leer la letra chica y tener control de sus finanzas.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Fuerte atracción física. Muchas ganas de enamorarse, pero… los celos ponen todo en riesgo. Sea sincero y así disipará sombras.

DINERO: Sella contratos y acuerdos. Negocie con diplomacia, sin imponerse. Las sociedades serán provechosas.

CLAVE DE LA SEMANA: El miedo le juega en contra. Intente confiar.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Armonía, diálogo y equilibrio. Es un buen momento para la convivencia. No pretenda imponer sus deseos y todo resultará perfecto.

DINERO: Sea detallista y evitará críticas. Carga laboral intensa. Organice sus objetivos para llegar a buen puerto.

CLAVE DE LA SEMANA: Orden extremo y atención plena en el trabajo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Densa rutina doméstica. Sea servicial con su pareja y su familia. Ocuparse amorosamente del otro será bien retribuido.

DINERO: Sus ideas llaman la atención. Es un momento de brillo y liderazgo. Logra que colaboren con usted.

CLAVE DE LA SEMANA: Solidaridad en casa y creatividad en el trabajo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: El romance se alimenta con un libre juego amoroso. Momentos de alegría en su familia. Comparta tiempo con los más jóvenes.

DINERO: En el trabajo le conviene ser más conservador. Nada de propuestas nuevas. Ordene su espacio y eche raíces.

CLAVE DE LA SEMANA: Esperar el momento adecuado para hacer cambios.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Reina la ternura en el hogar. Es un tiempo para compartirlo todo con sus seres queridos. No conocerá gente nueva por ahora.

DINERO: Buenas opciones de negocios. Lo favorece comprar o vender. Recopile datos y analice propuestas.

CLAVE DE LA SEMANA: Estudie sus opciones sin tomar aún una decisión.