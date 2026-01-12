Horóscopo de Aries de hoy: lunes 12 de enero de 2026

Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 12 de enero

Amor: Se enfrentará a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo.

Riqueza: Prepárese para los negocios vinculados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Mantenga un ritmo continuo de trabajo.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto que comenzaron. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. Intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes, ya que terminará tensionado.

