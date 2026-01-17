Horóscopo de Aries de hoy: sábado 17 de enero de 2026

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 17 de enero

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. Sera importante que encuentre una persona responsable como usted antes de asociarse.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora en su casa. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Intente hacer lo posible para superar los miedos que lo agobian en el momento que siempre que debe tomar una decisión importante en su vida. Relájese.

Amor: Si es que esta en pareja debe aprender a dar y recibir en la relación. Debe comprender que el amor se construye de a dos. No sea individualista en la relación.

Riqueza: Seria muy positivo para su vida, si intenta ser más organizado. Así, podrá cumplir con todos los objetivos y evitará cualquier problema que se le presente.

Bienestar: Prepárese en este día, ya que su rendimiento físico e intelectual no será el habitual de todos los días. Tómese con calma cada una de las situaciones.

