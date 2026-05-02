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Horóscopo de Aries de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 2 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 2 de mayo de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 2 de mayo

  • Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.
  • Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.
  • Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

En este día, trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y trasmítaselos a su vínculo cercano. Ellos sabrán acompañarlo en todo.

  • Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.
  • Riqueza: Exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más proactivo y eficiente relacionado a lo profesional.
  • Bienestar: Descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo deja actuar con claridad. Encuentre algún hobby o alguna actividad que lo distraiga.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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