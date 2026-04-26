Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de abril al 3 de mayo

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo. La astróloga afirmó mediante un video en su cuenta de YouTube que este período estará marcado por la potencia del Sol, Mercurio y la Luna Nueva que se encuentra en Aries.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos reciben la invitación de los planetas en su signo para enfocarse en sus recursos y valores. Es el momento de evaluar y fortalecer la salud así como los proyectos personales. La energía disponible impulsa un análisis profundo de lo que realmente importa.

Carta de la suerte: El Ermitaño. “La sabiduría interior te guía hacia decisiones acertadas”.

Tauro

Los nacidos en Tauro estabilizan sus finanzas y el trabajo gana una solidez mayor gracias al Sol en su signo. Surgen oportunidades para consolidar proyectos y avanzar con paciencia hacia metas firmes y resultados tangibles. La constancia se vuelve su herramienta más poderosa.

Carta de la suerte: La Justicia. “Todo se ordena a tu favor y recibís exactamente lo que merecés por tu gran esfuerzo”.

Géminis

Los geminianos bajan el ritmo y planifican con una mayor estrategia debido a la energía taurina del ambiente. El trabajo en silencio y con constancia permite que los proyectos maduren para generar beneficios concretos en el corto plazo. La paciencia rinde sus frutos.

Carta de la suerte: La Emperatriz. “Tu capacidad de crear fluye de forma natural y constante”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 13 a 19 de abril

Cáncer

Los nacidos en Cáncer impulsan sus proyectos colectivos y fortalecen las alianzas laborales durante esta semana. La paciencia y la confianza en el trabajo en equipo permiten el avance hacia objetivos profesionales mucho más estables. La unión hace la fuerza en su entorno.

Carta de la suerte: El Carro. “Tienes el control y avanzas con paso firme hacia un éxito”.

Leo

Los leoninos activan su vocación y consolidan su posición profesional bajo esta energía de tierra. El reconocimiento llega gracias a la constancia y al compromiso personal, lo que permite la construcción de una imagen sólida ante los demás. El esfuerzo sostiene su brillo.

Carta de la suerte: El Cuatro de Oros. “Tu estabilidad material está protegida y lográs una seguridad económica”.

Virgo

Los nacidos en Virgo aprovechan la Luna en su signo a principio de la semana para favorecer el crecimiento profesional. Nuevas oportunidades permiten la expansión de los horizontes laborales con estabilidad y resultados concretos. La planificación meticulosa asegura el éxito.

Carta de la suerte: El Diez de Oros. “Vivís un momento de plenitud total donde el bienestar económico y familiar se vuelven una realidad”.

Libra

Los librianos reorganizan sus recursos compartidos y fortalecen acuerdos laborales por la influencia de Venus en aire. Es un período ideal para negociar con serenidad y construir bases económicas mucho más firmes para el futuro. La armonía en los tratos facilita el progreso.

Carta de la suerte: El Dos de Copas. “El amor y la armonía en tus vínculos te abren puertas y hacen que todo sea más fácil y feliz”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio activan asociaciones y acuerdos profesionales con el Sol en su signo opuesto. La cooperación y el compromiso resultan claves para alcanzar la estabilidad y el crecimiento en los proyectos compartidos. El apoyo mutuo destraba situaciones estancadas.

Carta de la suerte: La Estrella. “Una luz de esperanza guía tus pasos y te asegura que tus sueños más profundos están por cumplirse”.

Sagitario

Los sagitarianos ordenan su rutina laboral y mejoran la productividad en este final de abril. Es el momento de implementar medidas de eficiencia que permitan alcanzar metas concretas en el día a día. La agudeza mental facilita la resolución de tareas pendientes.

Carta de la suerte: La Sota de Espadas. “Tu inteligencia está más afilada que nunca, permitiéndote resolver cualquier situación con rapidez y éxito”.

Aries influenciará a todos los signos esta semana y proporcionará dinamismo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Capricornio

Los nacidos en Capricornio potencian su profesionalidad aplicada al trabajo gracias a los planetas en tierra, lo cual favorece la solidez. Disfrutar de las tareas y apostar por ideas concretas trae la estabilidad y el reconocimiento esperados. La disciplina habitual se traduce en logros reales.

Carta de la suerte: La Templanza. “Encontrás el equilibrio perfecto y la paz interior que necesitás para que todo fluya con absoluta calma”.

Acuario

Los acuarianos impulsan cambios en el ámbito laboral y en la organización de su vida profesional esta semana. El fortalecimiento de las bases y la toma de decisiones prácticas permiten la construcción de una mayor seguridad económica. La claridad mental ayuda a definir el rumbo.

Carta de la suerte: El As de Copas. “Un nuevo comienzo emocional te llena de alegría y renueva tu corazón con muchísima gratitud”.

Piscis

Los nacidos en Piscis mejoran la comunicación laboral y facilitan acuerdos importantes en este cierre de mes. Nuevas ideas se transforman en proyectos concretos que aportan estabilidad y crecimiento a largo plazo. La colaboración con otros les genera una vibración de felicidad.