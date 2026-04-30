Con el inicio de mayo, muchas personas se preguntan cuáles son los tres signos que tendrán “menos suerte” en las próximas semanas. Muchos seguidores de la astrología se orientan con horóscopos para conocer cuál será su fortuna, según los tránsitos planetarios. Para ello, la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer sus predicciones y anticipar los astros que enfrentarán más desafíos en el quinto mes del año.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

La IA ofrece el horóscopo de mayo 2026 iStock

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial

Al momento de preguntar a la IA sobre cuáles son los signos del Zodíaco que serán menos beneficiados debido a que enfrentarán desafíos y no experimentarán tanta suerte en el quinto mes del año, la herramienta reveló que son Cáncer, Virgo y Sagitario.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Cáncer : se enfrenta a altibajos emocionales y cierta sensación de estancamiento. Las influencias de Saturno en este tiempo pueden generar bloqueos o responsabilidades extra que obligan a los nacidos bajo este signo de Agua a postergar deseos personales. Asimismo, las relaciones cercanas requieren paciencia y claridad para evitar malentendidos.

: se enfrenta a altibajos emocionales y cierta sensación de estancamiento. Las influencias de Saturno en este tiempo pueden generar bloqueos o responsabilidades extra que obligan a los nacidos bajo este signo de Agua a postergar deseos personales. Asimismo, las relaciones cercanas requieren paciencia y claridad para evitar malentendidos. Virgo : la energía de Mercurio en tensión puede traer confusiones, errores en la comunicación o decisiones apresuradas que no salen como se esperaba. Es por ello que conviene revisar todo dos veces y evitar compromisos importantes sin análisis previo. Este mes hay tendencia a la sobrecarga mental.

: la energía de Mercurio en tensión puede traer confusiones, errores en la comunicación o decisiones apresuradas que no salen como se esperaba. Es por ello que conviene revisar todo dos veces y evitar compromisos importantes sin análisis previo. Este mes hay tendencia a la sobrecarga mental. Sagitario: el signo del arquero recibe aspectos desafiantes de Neptuno, lo que puede generar desorientación o expectativas poco realistas. Puede que proyectos que parecían firmes pueden diluirse o cambiar de rumbo. Se recomienda prudencia en temas financieros y evitar idealizar situaciones o personas.

Cabe recordar que se trata de tendencias astrológicas que no impiden que las personas salgan adelante y puedan reponerse de las adversidades. De hecho, sirve saberlas de antemano para prepararse y poder enfrentar los desafíos de forma planificada.

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial

Tauro, Géminis y Leo son los signos más afortunados en mayo, de acuerdo a la IA rbkomar - Moment RF

Al consultar al ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en mayo de 2026, la IA realizó un análisis exhaustivo y determinó que los tres signos más afortunados son Tauro, Géminis y Leo.

Tauro : el Sol transita por este signo de Tierra durante gran parte del mes, lo que potencia su magnetismo y capacidad de atracción. En tanto, la influencia armónica de Venus impulsa mejoras en el dinero y en vínculos afectivos. Se abren puertas que venían demoradas y hay mayor estabilidad para tomar decisiones importantes. En ese sentido, todo lo relacionado con inversiones o proyectos personales tiene un impulso extra.

: el Sol transita por este signo de Tierra durante gran parte del mes, lo que potencia su magnetismo y capacidad de atracción. En tanto, la influencia armónica de Venus impulsa mejoras en el dinero y en vínculos afectivos. Se abren puertas que venían demoradas y hay mayor estabilidad para tomar decisiones importantes. En ese sentido, todo lo relacionado con inversiones o proyectos personales tiene un impulso extra. Géminis : la energía de Mercurio favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades laborales. Se trata de un mes donde aparecen propuestas interesantes, contactos clave y posibilidades de expansión. Hacia fines de mayo, con el ingreso del Sol al signo de los gemelos, se activa una etapa de renovación personal con buena fortuna en decisiones rápidas.

: la energía de Mercurio favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades laborales. Se trata de un mes donde aparecen propuestas interesantes, contactos clave y posibilidades de expansión. Hacia fines de mayo, con el ingreso del Sol al signo de los gemelos, se activa una etapa de renovación personal con buena fortuna en decisiones rápidas. Leo: recibe aspectos positivos de Júpiter, lo que amplifica la suerte en proyectos a largo plazo, viajes y crecimiento profesional. Hay reconocimiento, avances y una sensación de que las cosas empiezan a alinearse. También se favorecen las decisiones valientes, especialmente en lo laboral o económico.

¿Cómo saber tu ascendente?

Se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.