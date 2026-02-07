LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Prepárese, ya que durante el día le esperarán un sinfín de desafíos. En esta jornada, a raíz de esto retomará su jovialidad y determinación frente a lo que tenga que vivir.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 7 de febrero

Amor: Anímese y entréguese al amor pero cuídese en ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es.

Riqueza: Procure ser más generoso y no se niegue a darle esa pequeña ayuda económica a su amigo. Si realmente le hizo ese pedido es porque realmente lo necesita.

Bienestar: Aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días lo tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseo.

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Caso contrario, mañana tendrá molestias estomacales.

Otras predicciones para hoy

