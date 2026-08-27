Así impacta la energía del eclipse de Luna llena en Piscis este fin de semana, según tu ascendente

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa dando sus primeros pasos en Virgo y esta temporada propone prestarle atención a los hábitos saludables, optimizar el manejo del tiempo y ejercitar el pragmatismo. A su vez, el protagonista de este fin de semana es el eclipse de Luna llena en Piscis, que cierra un ciclo de dos años de eclipses en el eje Virgo-Piscis. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para esta semana Freepik

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y te propone amigarte con tu vulnerabilidad, con tus necesidades emocionales y afectivas. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: los finales merecen ser honrados.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Libra y activa la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Es una buena oportunidad para ordenarte, para dejar de lado algunos excesos que no te hacen bien. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada al futuro y los proyectos colectivos.

Tip: el hartazgo puede ser un buen combustible.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Virgo y conecta con el Sol en este signo. Esta interacción es una gran oportunidad para que le pongas conciencia a aquellos aspectos que te conviene ordenar y emprolijar para que tu día a día sea más amable. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y tus metas.

Tip: armá la cronología que te llevó a estar donde estás ahora.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: el eclipse de Luna llena en Piscis sigue reverberando y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada al sentido vital. En términos psicológicos, es posible que estés procesando en qué sueños y búsquedas personales querés seguir invirtiendo tu tiempo y en cuáles no. Puede ser interesante revisar dónde estabas hace dos años y cómo estás ahora.

Tip: tu forma de sentir y pensar también puede cambiar.

A cada ascendente le depara algo distinto Freepik

Ascendente en Leo

El recorrido del Sol (tu regente) por Virgo, poco a poco, te va marcando un cambio de ritmo y te propone enfocarte en tareas domésticas, en solucionar esos pequeños temas hogareños que hace un tiempo venís posponiendo. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es una oportunidad para dejar atrás viejos resentimientos.

Tip: no sobreanalices.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: tu temporada continúa avanzando y al recorrido del Sol en tu signo se suma Mercurio (tu regente). Es un gran momento para pulir ideas y mejorar tus métodos de trabajo. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Conviene repasar qué patrones y mecanismos vinculares ya no te hacen bien.

Tip: el desafío está en desautomatizar algo que hacés sin darte cuenta.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en tu signo y potencia tus encantos, tu entusiasmo y autoestima. Es un gran momento para valorar lo que hacés y saborear tus logros. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Puede ser una oportunidad para revisar qué ordena tu rutina, si estás a merced del tiempo de otra persona o si estás cuidando tu espacio personal.

Tip: el cariño no se puede exigir.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y te invita a revisar qué patrones familiares repetís en piloto automático. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. ¿Qué versión de vos empezó a ocupar más lugar en el último tiempo?

Tip: lo auténtico no necesita permiso.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y te impulsa a aprender algo nuevo, a sumar un hobby que te divierta, a ampliar tu intelecto para reconectar con el placer del conocimiento. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. ¿Qué cambió en tu modo de habitar tu casa?

Tip: a veces la expansión empieza por un cambio de percepción.

El horóscopo de esta fin de semana

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y empieza a acercarse matemáticamente a Marte (planeta de la acción) en Cáncer, tu eje complementario. Esta interacción pone de relieve tus deseos más íntimos, esos que siempre están en un segundo plano y que merecen tener un lugar más fuerte en tu agenda. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación.

Tip: hay conversaciones que ya no se pueden repetir.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) mantiene su marcha directa en Géminis y este fin de semana conecta con el Sol en Virgo. Esta configuración combina dos modos de acción muy distintos: la dispersión creativa y la concentración eficiente. Puede ser un gran momento para sistematizar ideas nuevas e inspiradoras. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis cierra un ciclo de dos años en la zona de tu carta natal asociada a los recursos.

Tip: lo que valorás también puede cambiar.

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: acaba de suceder el último eclipse de Luna llena en tu signo que cierra un ciclo emocional de dos años. El significado y las implicancias de tu proceso interno las sabés vos mejor que nadie y este es un gran momento para mirar para atrás y resignificar lo que estaba empezando a terminar en septiembre de 2024: ¿un modo de vincularte? ¿una forma de gestionar tus emociones? ¿una manera de relacionarte con los límites?