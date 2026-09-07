Astrología: cuáles son los cuatro signos del Zodíaco más apasionados en la intimidad

La astrología y el tarot sostienen desde hace siglos que la fecha de nacimiento de una persona influye de manera directa en su carácter, su personalidad y el modo en que cada individuo desarrolla sus actividades cotidianas. Bajo esta premisa, distintos portales especializados analizan las particularidades de cada signo del Zodíaco al momento de abordar la intimidad.

Según el sitio “Astroyolo”, una plataforma dedicada al estudio de las cartas natales y los tránsitos planetarios, existen cuatro signos que destacan por su disposición natural al encuentro sexual y por las herramientas que exhiben en la cama. El análisis se centra en Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, quienes poseen características energéticas y astrológicas que los posicionan como los amantes más apasionados del calendario zodiacal. Es preciso aclarar que cada persona nace bajo un signo determinado según el día y mes de su llegada al mundo, lo cual define su comportamiento básico ante diversos vínculos.

Tauro

Tauro, regido por el planeta Venus, lidera esta lista. La astrología vincula a este signo de Tierra directamente con el amor y la expresión de los sentimientos. Según afirma “Astroyolo”, Tauro es considerado el perfil más “sensual y carnal del Zodíaco”. Su naturaleza erótica se apoya en una capacidad innata para disfrutar de los sentidos y del cuerpo. Además, este signo suele dominar con destreza el juego previo, una fase que resulta fundamental para elevar el nivel de pasión y construir un deseo persistente antes del acto sexual propiamente dicho. Su influencia venusina le otorga una ventaja competitiva en los asuntos de la intimidad, donde busca siempre la comodidad, la satisfacción física y la conexión táctil con su pareja.

Leo

En segundo lugar aparece Leo, un signo de Fuego que se caracteriza por su vitalidad. Los leoninos despliegan una energía inagotable y, de acuerdo con los datos brindados por “Astroyolo”, poseen la capacidad de mantener más de un encuentro sexual durante el transcurso de una misma jornada. No obstante, este signo presenta una arista particular: su nivel de confianza depende en gran medida de la respuesta de su entorno. Los nacidos bajo el Sol en Leo valoran el reconocimiento y la validación externa, por lo que disfrutan que su pareja destaque de forma constante lo buenos amantes que resultan. Esta necesidad de reafirmación alimenta su ego y, al mismo tiempo, potencia su entrega en la alcoba.

Horóscopo 2023 - Leo

Escorpio

Escorpio, por su parte, representa el elemento Agua y se destaca por un nivel profundo de intensidad. Este signo canaliza sus emociones a través de la pasión, lo que le permite materializar fantasías que otros signos solo imaginan. La creatividad es su motor principal, virtud que “Astroyolo” destaca como el factor clave para convertir a los escorpianos en amantes hábiles capaces de convertir sus deseos en realidad durante el coito. La capacidad de este signo para conectar con lo profundo y lo oculto le otorga una ventaja singular en el terreno de la seducción y la entrega sexual.

Acuario

Finalmente, Acuario completa el grupo. Perteneciente al elemento Aire, este signo se diferencia por su apertura mental y su disposición a complacer a quien lo acompaña. Los acuarianos no temen experimentar; por el contrario, aceptan cualquier proposición que les permita explorar nuevos horizontes en la intimidad. Según el portal “Astroyolo”, estos individuos son reconocidos por su picardía y su capacidad para coquetear, rasgos que trasladan con absoluta naturalidad a sus encuentros privados. Su actitud lúdica y su ausencia de prejuicios convierten cada momento erótico en una instancia dinámica y creativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.